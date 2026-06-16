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Трамп допустил отмену послабления санкций в отношении российской нефти

First News Media17:45 - Сегодня
Трамп допустил отмену послабления санкций в отношении российской нефти

США в скором времени могут отменить послабления в санкциях в отношении российской нефти из-за снижения цен на сырье. 

Такое заявление сделал президент Штатов Дональд Трамп на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном на полях саммита G7 во Франции. 

«Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть снова поступает. Поэтому мы отменили санкции, поскольку, очевидно, мы не стремимся препятствовать поставкам нефти. Так что мы можем сделать это в ближайшее время», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Журналисты попросили уточнить, подразумевает ли президент США отзыв лицензий американского Минфина, ранее ослабивших запрет на экспорт нефти из России. Трамп подтвердил, что это возможно на каком-то этапе.

Источник: РБК

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