Министр сельского хозяйства: В аграрном секторе будут применены новые инструменты субсидирования, искусственный интеллект и цифровизация

Новая Государственная программа сама по себе означает не только работу, которая будет проделана в этой сфере. На самом деле, она более всеобъемлющая, включает как фундаментальные, так и поддерживающие меры.

В Государственной программе обозначены основы развития производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы. Главная цель программы – достижение фундаментальной трансформации, формирования перехода от экстенсивного производства продукции к интенсивному.

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ, AzTV и ARB TV сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

Министр отметил, что, несмотря на достигнутые в последние годы в этом направлении успехи в области растениеводства, к сожалению, в сфере животноводства действуют интенсивные хозяйства. Однако из-за малого их количества, этот факт также был учтен в Государственной программе: «В целом, в плане ресурсов, реализовать программу планируется по четырем основным направлениям. В первую очередь, планируется формирование сельского хозяйства, основанного на ресурсоэффективности. Во-вторых, планируется формирование сельского хозяйства, основанного на технологиях и инновациях. При этом предполагаются достижение ресурсоэффективности, технологий и инноваций, интеграции в рынки и цепочку создания стоимости, а также развитие перерабатывающей промышленности и увеличение объемов производства продукции».

По его словам, здесь будут применены различные механизмы. «Некоторые из имеющихся механизмов будут сохранены. Предусмотрены как субсидии и льготы, так и льготные кредиты. Одновременно планируется внедрение новых инструментов субсидирования. Государственная программа в качестве фундаментальных мер также включает в себя меры поддержки. К ним относятся, прежде всего, институциональные реформы, связанные с деятельностью министерства, законодательные инициативы, а также применение цифровизации, искусственного интеллекта», - добавил Меджнун Мамедов.