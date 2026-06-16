Зеленский анонсировал встречу с Трампом 17 июня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может провести еще одну встречу с американским лидером Дональдом Трампом 17 июня.

Его слова приводит «РБК-Украина».

Глава государства сообщил, что украинская команда встретится с американской командой в течение суток. Он также отметил, что необходимо провести множество технических встреч, в том числе с представителями Великобритании.

«Я думаю, завтра еще встретимся с президентом [Дональдом Трампом] отдельно», — заявил Зеленский.