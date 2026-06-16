 США инвестируют в Иран $300 млрд в рамках сделки - СМИ | 1news.az | Новости
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США инвестируют в Иран $300 млрд в рамках сделки - СМИ

First News Media23:45 - 16 / 06 / 2026
США инвестируют в Иран $300 млрд в рамках сделки - СМИ

В меморандуме между США и Ираном об урегулировании конфликта предусмотрен частный фонд в размере $300 млрд, предназначенный для стимулирования инвестиций в Исламскую Республику.

Это следует из копии документа, опубликованного телеканалом Al Arabiya.

Источники отмечают, что более половины этой суммы уже выделено.

Соглашение из 14 пунктов, которое, как ожидается, будет подписано в пятницу в Швейцарии, включает:

1. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты, вместе со своими союзниками по нынешней войне, заявляют после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании о немедленном и окончательном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются отныне не предпринимать никаких враждебных действий друг против друга и воздерживаться от угрозы или применения силы друг против друга. Окончательное соглашение подтвердит положения настоящей статьи и остальных статей.

2. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друг друга.

3. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты обязуются провести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимум 60 дней, с возможностью продления по взаимному согласию.

4. Сразу после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании Соединенные Штаты снимут военно-морскую блокаду и предотвратят любое вмешательство или препятствование в отношении Исламской Республики Иран, а также восстановят судоходство в течение максимум 30 дней до его полной пропускной способности; судоходство будет пропорционально довоенному объему судоходства со стороны Исламской Республики Иран. Соединенные Штаты также обязуются вывести свои войска из прилегающих районов в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения.

5. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании Исламская Республика Иран незамедлительно предпримет шаги для обеспечения возобновления в течение 30 дней движения торговых судов из Персидского залива в Оманское море и обратно в довоенном объеме, принимая во внимание необходимость устранения технических препятствий и обезвреживания мин Ираном.

6. Соединенные Штаты обязуются совместно со своими региональными партнерами разработать всеобъемлющий план, согласованный обеими сторонами, по восстановлению и экономическому развитию Исламской Республики Иран, обеспечив при этом финансирование в размере не менее 300 миллиардов долларов. Механизм реализации этого плана, как часть окончательного соглашения, будет разработан в течение 60 дней.

7. Соединенные Штаты обязуются прекратить, в соответствии с графиком, который будет согласован в рамках окончательного соглашения, все виды санкций, действующих в настоящее время в отношении Исламской Республики Иран, включая резолюции Совета Безопасности ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также все односторонние санкции США, как первичные, так и вторичные.

8. Исламская Республика Иран вновь заявляет, что никогда не будет производить ядерное оружие. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты договорились, что судьба обогащенного урана и судьба всех других взаимно согласованных вопросов, связанных с ядерной программой, включая ядерные потребности Ирана, будут надлежащим образом рассмотрены в окончательном соглашении; окончательное соглашение подтвердит положения настоящей статьи.

9. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты договорились, что до достижения окончательного соглашения они будут сохранять статус-кво: Иран сохранит статус-кво в своей ядерной программе, а Соединенные Штаты не будут вводить новые санкции против Ирана или усиливать свои силы в регионе.

10. Соединенные Штаты обязуются, что сразу после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и до даты отмены санкций Министерство финансов США будет предоставлять исключения для экспорта иранской сырой нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также всех связанных с этим услуг, включая банковские, страховые, транспортные и тому подобные.

11. Соединенные Штаты обязуются, что в свете прогресса переговоров по достижению окончательного соглашения замороженные или ограниченные в использовании средства и активы Исламской Республики Иран будут разблокированы и станут полностью доступными. Эти средства, независимо от того, находятся ли они на основном счете или переведены, будут использованы для любых окончательных платежей, определяемых Центральным банком Исламской Республики Иран, и будут полностью доступны для использования. Соединенные Штаты обязуются выдать все необходимые разрешения и лицензии на этой основе.

12. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты согласны с тем, что будет создан механизм осуществления, который будет контролировать успешное выполнение и дальнейшее соблюдение Итогового соглашения.

13. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и получения гарантий относительно начала выполнения статей 4, 5, 10 и 11 настоящего Меморандума о взаимопонимании и дальнейшего осуществления этих шагов, Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты примут участие в переговорах по заключению Окончательного соглашения исключительно в отношении оставшихся статей.

14. Окончательное соглашение будет утверждено обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.

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