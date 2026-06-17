Лидеры G7 выступили за снижение зависимости от энергопоставок через Ормуз

Страны Группы семи (G7) выступили за диверсификацию маршрутов поставок энергоресурсов и снижение зависимости от Ормузского пролива.

Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита во Франции.

"Мы обязуемся ускорить диверсификацию маршрутов поставок энергоресурсов, чтобы снизить мировую уязвимость, связанную с Ормузским проливом", — говорится в документе.

В нем отмечается, что "в фундаменте международной торговли лежит право на свободный проход [судов] без ограничений или сборов". "Мы согласны, что международная независимая оборонная инициатива с Францией и Великобританией во главе может сыграть важную роль, способствуя возобновлению судоходства в Ормузском проливе", — указывается в заявлении.

Ранее Великобритания заявляла о готовности принять участие вместе с Францией в восстановлении судоходства в Ормузском проливе через развертывание "оборонительной независимой многосторонней миссии" с упором на помощь в разминировании.

Источник: ТАСС