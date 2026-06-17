При стрельбе в больнице в Делавэре погиб человек, еше один получил ранения

По меньшей мере один человек погиб, еще один получил огнестрельные ранения в результате стрельбы в больнице Уилмингтон в американском штате Делавэр.

Об этом передает телекана ABC News со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, стрельбу на территории Wilmington Hospital устроил сотрудник больницы, он выстрелил в двух своих коллег. В полиции отметили, что инцидент "носил целенаправленный характер и был единичным случаем". Начальник полиции Уилмингтона Вильфредо Кампос уточнил, что один из пострадавших скончался. Информация о состоянии второго раненого не раскрывается.

Полиция задержала 23-летнего подозреваемого в Филадельфии, примерно в 65 километрах к северо-востоку от Уилмингтона. Следователи полагают, что речь идет о конфликте на рабочем месте.

Расследование по факту продолжается.