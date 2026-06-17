 При стрельбе в больнице в Делавэре погиб человек, еше один получил ранения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

При стрельбе в больнице в Делавэре погиб человек, еше один получил ранения

First News Media09:08 - Сегодня
При стрельбе в больнице в Делавэре погиб человек, еше один получил ранения

По меньшей мере один человек погиб, еще один получил огнестрельные ранения в результате стрельбы в больнице Уилмингтон в американском штате Делавэр.

Об этом передает телекана ABC News со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, стрельбу на территории Wilmington Hospital устроил сотрудник больницы, он выстрелил в двух своих коллег. В полиции отметили, что инцидент "носил целенаправленный характер и был единичным случаем". Начальник полиции Уилмингтона Вильфредо Кампос уточнил, что один из пострадавших скончался. Информация о состоянии второго раненого не раскрывается.

Полиция задержала 23-летнего подозреваемого в Филадельфии, примерно в 65 километрах к северо-востоку от Уилмингтона. Следователи полагают, что речь идет о конфликте на рабочем месте.

Расследование по факту продолжается.

Поделиться:
301

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял члена Палаты представителей Конгресса США - ФОТО

Общество

В Каспийском море произошло очередное землетрясение

Экономика

Микаил Джаббаров: Карабах и Восточный Зангезур являются новыми направлениями для ...

Общество

Очередные группы переселенцев отправились в село Шукюрбейли Джебраильского ...

В мире

Дорама про кризис школьной системы возглавила мировой рейтинг Netflix

В Корее обсуждают создание бюро по защите учителей после успеха сериала Netflix

Трамп согласился помочь Европе с Украиной

В Армении раскрыли схему предвыборного подкупа в пользу партии Царукяна

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

США объявили о заключении мирного соглашения с Ираном, Тегеран пока не подтвердил

Трамп: США договорились о завершении войны с Ираном

«Человек-паук» из Йемена погиб при восхождении на вулканический кратер - ВИДЕО

Зеленский подписал закон об исключении русского языка из списка защищённых языков в Украине

Последние новости

Дорама про кризис школьной системы возглавила мировой рейтинг Netflix

Сегодня, 12:37

В Корее обсуждают создание бюро по защите учителей после успеха сериала Netflix

Сегодня, 12:31

Трамп согласился помочь Европе с Украиной

Сегодня, 12:27

Система электронных медкарт будет внедрена в сферу психиатрической помощи

Сегодня, 12:20

В Армении раскрыли схему предвыборного подкупа в пользу партии Царукяна

Сегодня, 12:16

В Британии спустя 10 лет оценили итоги Brexit

Сегодня, 12:13

Началась сертификация учителей - ФОТО

Сегодня, 12:08

Пи Дидди может покинуть тюрьму раньше срока

Сегодня, 12:07

В Каспийском море произошло очередное землетрясение

Сегодня, 12:05

В соглашение США и Ирана вошел инвестиционный фонд на $300 млрд

Сегодня, 12:00

Ален Симонян подал заявление для регистрации брака

Сегодня, 11:56

В Азербайджане начинается выбор школ на приоритетной основе для поступления в первый класс

Сегодня, 11:45

Делегация ЦИК примет участие в международном мероприятии в Грузии

Сегодня, 11:33

Поколение ИИ: самые Интеллектуальные в истории или последние, кто умел мыслить самостоятельно?

Сегодня, 11:30

В рамках ежегодного заседания IsDB подписан ряд соглашений - ФОТО

Сегодня, 11:20

Министр: В рамках форума ожидается подписание контрактов на более $4,7 млрд 

Сегодня, 11:05

Ушел из жизни ханенде Габиль Гасымов 

Сегодня, 11:00

Дорожная полиция показала кадры, как невнимательность пешеходов приводит к тяжёлым последствиям - ВИДЕО

Сегодня, 10:57

Микаил Джаббаров: Карабах и Восточный Зангезур являются новыми направлениями для инвестиций

Сегодня, 10:53

Микаил Джаббаров: Азербайджан высоко ценит долгосрочное партнерство с Группой Исламского банка развития

Сегодня, 10:52
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02