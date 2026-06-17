Сегодня - профессиональный праздник медицинских работников в Азербайджане

В соответствии с Распоряжением Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, подписанным 4 июня 2001 года, ежегодно 17 июня в нашей стране отмечается День профессионального праздника медицинских работников.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, история этой даты берет свое начало со времен Азербайджанской Демократической Республики. Одним из первых решений национального правительства первой демократической республики на Востоке стало создание 17 июня 1918 года Министерства здравоохранения. Первым министром здравоохранения и социального обеспечения был назначен хирург по специальности Худадат бек Рафибейли. В период его руководства за государственный счет открывались бесплатные больницы, было положено начало строительству новых медицинских учреждений и лабораторий, принимались меры по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Медицинские работники Азербайджана во все времена стремились к повышению качества медицинского обслуживания населения. Такие известные ученые, как Азиз Алиев, Зарифа Алиева, Мирмамед Джавадзаде, Тамерлан Алиев, Бёюккиши Агаев, Адиля Намазова и Ибрагим Топчибашев, внесли неоценимый вклад в развитие азербайджанской медицинской науки.

Развитие здравоохранения в Азербайджане, начиная с 1970-х годов, тесно связано с именем Великого лидера Гейдара Алиева. Большинство крупных медицинских учреждений было построено именно в период его руководства страной. Многопрофильные больницы вводились в эксплуатацию не только в столице, но и в регионах республики. По поручению Общенационального лидера многие специалисты направлялись за рубеж для совершенствования медицинских знаний, после чего возвращались на Родину и содействовали развитию здравоохранения в Азербайджане.

Благодаря продуманной политике и неустанной деятельности Президента Ильхама Алиева в стране наблюдаются динамичные темпы развития во всех сферах. В соответствии с требованиями современного времени в системе здравоохранения в стране реализуются разноплановые меры по внедрению прогрессивных управленческих технологий, осуществлению инновационных проектов, цифровизации отрасли и использованию эффективных систем менеджмента.

Большое внимание вопросам охраны здоровья населения уделяет Фонд Гейдара Алиева и его руководитель - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. По инициативе Первого вице-президента реализуются программы, направленные на решение наиболее сложных проблем здравоохранения, которые играют важную роль в сохранении здоровья населения, особенно молодого поколения.

Успешные результаты проводимой работы способствуют тому, что позиции нашей страны на международной арене по показателям здоровья населения продолжают укрепляться. Целенаправленные реформы, осуществляемые в сфере здравоохранения, получили положительную оценку со стороны Всемирной организации здравоохранения и других международных структур.

Отвечая на запрос АЗЕРТАДЖ, пресс-служба Министерства здравоохранения представила информацию о переходе на электронный документооборот, внедрении цифровых и инновационных технологий в системе здравоохранения, мерах по борьбе с инфекционными заболеваниями для сохранения эпидемиологической стабильности в республике в прошлом и текущем году, а также о больницах, введенных в эксплуатацию на освобожденных территориях, и оказываемых населению медицинских услугах.

Отмечается, что в последние годы Министерство здравоохранения последовательно и системно реализует меры по цифровой трансформации системы здравоохранения. Основной целью этих проектов является повышение доступности, качества и прозрачности медицинских услуг, а также совершенствование управленческих процессов на основе современных цифровых решений, построение модели принятия решений на основе данных и полный перевод предоставляемых гражданам услуг в цифровую среду.

В этом направлении прежде всего было расширено применение системы электронного документооборота в министерстве и подведомственных учреждениях, обеспечено электронное управление внутренней и внешней перепиской, обращениями, справками и другими административными процессами. В результате повысилась оперативность документооборота, ускорились процессы принятия решений, возросла прозрачность управления и значительно сократилось использование бумажных носителей.

Наряду с электронными услугами, предоставляемыми гражданам, Минздрав реализовал ряд важных проектов по цифровизации внутренних управленческих процессов. В рамках этой работы в прошлом году впервые в государственном секторе была введена в эксплуатацию система «Цифровое рабочее место - Интранет», обеспечивающая автоматизацию рабочей среды государственных служащих. Платформа, функционирующая в безопасной закрытой сети, объединяет в едином цифровом пространстве доступ сотрудников к внутренним ресурсам, документооборот, обмен информацией и оперативное управление рабочими процессами.

Посредством интегрированной в платформу «Интранет» системы «Анализ и мониторинг состояния здоровья граждан и сферы здравоохранения» осуществляется обработка статистических данных и информации, формирующейся в режиме реального времени по различным направлениям здравоохранения. Это решение позволяет вести непрерывный мониторинг показателей здоровья населения, выявлять существующие тенденции в отрасли, более эффективно планировать ресурсы и принимать стратегические решения на основе данных.

Одним из важнейших проектов по формированию цифровой экосистемы здравоохранения стало развитие Единой информационной системы здравоохранения. В рамках проекта была обеспечена интеграция различных информационных систем и государственных реестров, достигнуты значительные результаты в области централизованного сбора и управления медицинскими данными. В настоящее время полностью завершена миграция системы в «государственное облако», что способствует повышению безопасности данных, их доступности и устойчивости информационных систем.

Особое место среди инновационных решений Министерства здравоохранения занимает система «Электронный рецепт». Она позволяет врачам оформлять рецепты в электронном виде, а гражданам - получать цифровой доступ к информации о назначенных лекарственных средствах. Такой подход облегчает контроль за назначением медикаментов, минимизирует ошибки, связанные с человеческим фактором, и обеспечивает большую прозрачность предоставляемых услуг.

Кроме того, по всей стране полностью завершено внедрение системы электронных листков нетрудоспособности, в связи с чем использование бумажных носителей в данной сфере было отменено. Также создан единый реестр электронных эпикризов и начато их использование в процессах социальных выплат и медицинского страхования. Эти нововведения позволяют сократить потери времени как для граждан, так и для медицинских работников, а также обеспечивают более оперативный и надежный обмен данными.

Для повышения доступности цифровых сервисов для населения были разработаны платформа и мобильное приложение «Электронное здравоохранение». С их помощью граждане получают доступ к рецептам, листкам нетрудоспособности, медицинским справкам и другой информации о состоянии здоровья, а также могут пользоваться различными электронными услугами. Одновременно для медицинских работников в цифровой формат переведены процессы трудоустройства, сертификации, непрерывного медицинского образования и другие профессиональные процедуры.

Представленная в текущем году система «Медицинский цифровой двойник» стала основой нового этапа развития цифрового здравоохранения страны. Построенная на международных стандартах FHIR, она объединяет более 20 цифровых решений в единой среде, обеспечивая безопасный и непрерывный обмен медицинскими данными граждан. Платформа позволяет в режиме реального времени отслеживать показатели здоровья, сокращать количество повторных анализов и медицинских процедур, более эффективно организовывать профилактические мероприятия, а в перспективе внедрять аналитические и экспертные системы поддержки принятия решений на базе искусственного интеллекта.

В целом благодаря мероприятиям по цифровизации, реализованным в последние годы, в здравоохранении Азербайджана достигнуты значительные успехи в формировании единой информационной экосистемы, переводе услуг в электронный формат, повышении удовлетворенности граждан и создании модели управления, основанной на данных.

Также было отмечено, что в прошлом и текущем году в республике продолжались меры эпидемиологического надзора и иммунизации против инфекционных заболеваний с целью сохранения эпидемиологической стабильности. Проводились эпидемиологические наблюдения, регулярно анализировалась ситуация и обеспечивалась своевременная оценка рисков. Реализовывались мероприятия по раннему выявлению заболеваний, предотвращению их распространения, повышению охвата населения вакцинацией и усилению лабораторного контроля. Благодаря комплексному подходу эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной и находится под контролем.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению и развитию инфраструктуры здравоохранения на освобожденных территориях. В расположенном в городе Шуша Шушинском лечебно-оздоровительном центре уже начато оказание амбулаторной медицинской помощи населению.

Продолжается строительство Физулинской центральной районной больницы на 180 коек, Агдамской центральной районной больницы на 210 коек и Джебраильской центральной районной больницы на 150 коек. Также завершено строительство больницы на 60 коек в городе Гёйтепе Джалилабадского района, специализированного наркологического медицинского учреждения в поселке Маштага Сабунчинского района и здания незавершенной больницы в поселке Локбатан Гарадагского района. Кроме того, завершены ремонтные работы в Детском соматическом санатории номер 1.