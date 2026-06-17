FT: ЕС готовит срочные торговые льготы для Армении

Еврокомиссия в срочном порядке готовит пакет мер по наращиванию торговли с Арменией в связи с ограничениями на экспорт ряда товаров в РФ, передает Financial Times.

Газета пишет, что в Брюсселе "разрабатывают так называемые автономные торговые меры, которые снизят тарифы на армянский продовольственный и сельскохозяйственный экспорт". Меры, требующие одобрения большинства стран-членов ЕС и Европарламента, охватят большинство из примерно 20 категорий товаров, стоимость которых составляет около 420 млн евро в год, отмечается в публикации.

«Но в то же время ряд экспортной продукции Армении создает проблемы для чиновников сообщества. Это касается прежде всего коньяка — одного из основных экспортных армянских товаров, учитывая важность производства коньяка для Франции. Речь идет также о сложности транспортировки скоропортящихся товаров из страны, не имеющей выхода к морю, через Турцию или Грузию», — пишет издание.

Источник: ТАСС