Глава Еврокомиссии не будет добиваться переизбрания на третий срок

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не намерена добиваться переизбрания на третий срок в 2029 году, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По их сведением, глава кабинета председателя ЕК Бьорн Зайберт сказал об этом на частном ужине высокопоставленным чиновникам. Как сообщили собеседники издания, заявление было сделано якобы с целью развеять опасения относительно того, что планируемая реструктуризация департаментов ЕК является попыткой масштабной централизации власти в руках действующей главы Еврокомиссии.

Как напоминает Politico, учредительные договоры ЕС не ограничивают количество сроков для председателя Еврокомиссии, однако к моменту следующих выборов фон дер Ляйен исполнится 70 лет.

Ранее Politico сообщило, что ЕК рассматривает возможность создания генерального директората по инвестициям для управления региональными и социальными фондами, что усилит влияние фон дер Ляйен в руководстве сообщества. Издание указывало, что обсуждение создания нового подразделения связано с возможным упразднением генерального директората по региональной и городской политике - одного из старейших органов ЕК.