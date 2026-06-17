В Азербайджане начинается выбор школ на приоритетной основе для поступления в первый класс

С сегодняшнего дня стартуют этапы приёма в первые классы государственных общеобразовательных учреждений.

Как сообщили AПA в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию (МÜTDA), с 17 июня 11:00 до 25 июня 18:00 для детей, имеющих право приоритетного зачисления в русское отделение, будет осуществляться выбор школы на основе приоритетного права, а для детей, не имеющих такого права, — приём на конкурсной основе.

Кроме того, с 17 июня с 11:00 родители детей, успешно прошедших собеседование для поступления в первые классы государственных общеобразовательных учреждений с обучением на других языках, смогут размещать заявки на выбор школы и учителя. С 17 июня 11:00 до 11:00 17 июля в общеобразовательных учреждениях Абшеронского района, городов Баку, Сумгайыт, Гянджа и Нахчыван, где действует система приоритетного права, будет проводиться выбор школы и учителя на основе приоритетности.

Также с 17 июня 11:00 до 18:00 25 июня будет открыта регистрация на конкурс для поступления в первые классы русского отделения Бакинского европейского лицея, Республиканской гимназии искусств и Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.