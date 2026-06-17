В соглашение США и Ирана вошел инвестиционный фонд на $300 млрд

Рамочное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного инвестиционного фонда объемом $300 млрд, предназначенного для стимулирования вложений в иранскую экономику, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным Reuters, более половины заявленного объема уже обеспечено обязательствами инвесторов. Фонд будет полностью сформирован за счет частного капитала без участия государственных средств и грантов.

Источник уточнил, что фонд рассматривается как экономический механизм, направленный на поддержку заключения окончательного соглашения между сторонами. В него планируется привлекать компании из США, стран Персидского залива, Азии, а также Южной Америки и Африки. Инвестиции предполагается направить в энергетический сектор, транспорт, промышленность и логистику.

Источник: РБК