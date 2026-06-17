В Армении раскрыли схему предвыборного подкупа в пользу партии Царукяна

Антикоррупционный комитет Армении выявил очередные случаи дачи и получения предвыборной взятки.

Как сообщили NEWS.am в пресс-службе Антикоррупционного комитета республики, в результате мер, предпринятых сотрудниками структуры, получены фактические данные о том, что представители партии «Процветающая Армения» дали предвыборные взятки ряду избирателей из населенного пункта Гогаран общины Спитак Лорийской области и прилегающих районов в обмен на голосование во время парламентских выборов в их пользу и привлечение сторонников.

По данному факту инициировано уголовное производство, задержан ряд лиц, проведены процессуальные действия.