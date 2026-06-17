В Британии спустя 10 лет оценили итоги Brexit

Выход Великобритании из Евросоюза привел к сокращению экономики страны на 2–6% в сравнении с гипотетическим сценарием, в рамках которого Brexit не состоялся бы.

Об этом говорится в докладе центра «Великобритания в меняющейся Европе» (UKICE) в преддверии десятой годовщины референдума о членстве в ЕС.

Аналитики подчеркивают, что это не «разовый кризис», а постепенное снижение торговли, инвестиций и производительности.

При этом, как указывают аналитики UKICE, после нескольких лет, когда Brexit «практически не обсуждался», британские партии начинают снова поднимать этот вопрос. Лейбористы утверждают, что более тесные отношения с ЕС считаются «самым большим призом», доступным для экономики Великобритании, в то время как Партия реформ и консерваторы пообещали разорвать любые новые соглашения с ЕС, подписанные лейбористским кабмином.

Правительство Кира Стармера стремилось «перезагрузить» отношения с ЕС, заключить ряд новых соглашений о сотрудничестве, говорится в докладе, но пока что «единственное завершенное» — это возвращение Великобритании в программу Erasmus+ (программа Евросоюза, финансирующая образование, профессиональную подготовку, молодежь и спорт).

По мнению экспертов, предложенная лейбористами «перезагрузка» вряд ли добавит более 0,5% к ВВП Великобритании за 15 лет.

Авторы также отмечают, что с конца 2022-го «явное и устойчивое большинство» британцев выступают за возвращение в ЕС. В среднем, по результатам опросов в текущем году, об этом заявляют 60% граждан, в то время как 40% предпочли бы остаться вне ЕС.

Кроме того, в докладе отмечается, что миграция из ЕС резко сократилась в результате Brexit, но это «более чем компенсировалось увеличением миграции из-за пределов ЕС, что повлекло неоднозначные экономические последствия».

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года, сторонниками выхода выступили 51,9% голосовавших. Страна формально перестала быть членом ЕС 31 января 2020-го, после 47 лет пребывания.

Источник: РБК