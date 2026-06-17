Началась сертификация учителей - ФОТО

Cегодня начался этап тестовых экзаменов в рамках процесса сертификации учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.

Как сообщили 1news.az в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, в процессе сертификации, который продлится до 25 июня, примут участие учителя, преподающие азербайджанский язык, русский язык, азербайджанский язык и литературу, русский язык и литературу, французский язык, немецкий язык, изобразительное искусство, музыку, физику, химию, биологию, математику, географию, информатику, английский язык, предметы начальных классов, историю, физическую культуру и технологии.

В первый день процесса сертификацию проходят учителя азербайджанского языка, русского языка, азербайджанского языка и литературы, русского языка и литературы, французского языка, немецкого языка.