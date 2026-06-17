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Трамп согласился помочь Европе с Украиной

First News Media12:27 - Сегодня
Трамп согласился помочь Европе с Украиной

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 договорился с европейскими лидерами о помощи в ситуации с Ираном, а взамен пообещал поддержку Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов, присутствовавших при переговорах.

По словам источников, американский лидер оказывал давление на политиков из Европы, чтобы те согласились помочь с разминированием Ормузского пролива до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс приедет в Женеву для заключения соглашения с Тегераном.

Журналистам Трамп заявил, что «вряд ли понадобится много помощи» со стороны Европы, однако за закрытыми дверями политик просил как словесной, так и материальной поддержки в вопросе сделки с Исламской Республикой.

Один из дипломатов отметил, что все в Европе очень ждут, что Трамп поддержит Украину. Именно об этом он говорил коллегам. В ответ лидеры стран G7 заявили, что готовы помочь с Ираном при ряде условий. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развертывание кораблей для разминирования в Ормузе должно быть запрошено и одобрено Соединенными Штатами, а также Ираном и Оманом.

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