Израиль нанес серию ударов по югу Ливана

Израильская авиация и беспилотники нанесли серию ударов по населенным пунктам на юге Ливана, есть раненые, пишет ливанское национальное агентство новостей NNA.

"В результате удара авиации израильского противника по населенному пункту Бияд в районе Тира, по предварительным данным, есть пострадавшие", — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, израильская авиация также нанесла удары по населенным пунктам Маараке и Тул на юге Ливана. Кроме того, беспилотник атаковал район Эль-Матал в населенном пункте Шехабия.

Агентство сообщало об ударе израильского БПЛА по Хаббушу и налетах на другие населенные пункты в южных районах страны.

СМИ сообщает о полетах израильских беспилотников на малой высоте над Бейрутом и его пригородами.

Источник: РИА Новости