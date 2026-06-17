Расходы на оборону выросли: парламент Армении утвердил бюджетный отчет

Парламент Армении утвердил отчет правительства об исполнении государственного бюджета за 2025 год.

Документ был принят единогласно: за проголосовали 57 депутатов. Оппозиционные фракции в заседании не участвовали.

Доходы бюджета в прошлом году составили 2 трлн 886,5 млрд драмов (около $7,8 млрд), что примерно на 12% больше показателя 2024 года. План по доходам был перевыполнен на 12,3%.

Рост поступлений зафиксирован почти по всем основным налогам. Сборы НДС увеличились на 21%, налога на прибыль — почти на 20%, подоходного и акцизного налогов — примерно на 12%. При этом поступления от таможенных пошлин сократились на 1,3% из-за снижения объемов международной перепродажи товаров в 2025 году. Сборы по налогу с оборота для малого и среднего бизнеса выросли на 30%.

Расходы бюджета составили 3 трлн 305 млрд драмов (около $8,9 млрд), что примерно на 12% больше, чем годом ранее. Однако этот показатель оказался на 4,2% ниже первоначального плана на 2025 год. Основной причиной стало недоосвоение средств, предусмотренных на капитальное строительство, — примерно на 10%.

На социальную защиту было направлено 873,7 млрд драмов ($2,36 млрд), на оборону — 678,8 млрд драмов ($1,84 млрд), на образование — 319,6 млрд драмов ($864 млн), на здравоохранение — 165,8 млрд драмов ($448 млн).

По сравнению с 2024 годом расходы на социальную защиту выросли на 2,6%, на оборону — на 23,6%, на образование — на 38,4%, на здравоохранение — на 7,1%.

Источник: Sputnik Армении