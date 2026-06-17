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Назначено судебное разбирательство по делу о вооруженном инциденте в лицее Idrak

First News Media13:05 - Сегодня
Назначено судебное разбирательство по делу о вооруженном инциденте в лицее Idrak

Состоялось подготовительное судебное заседание по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в ранении учительницы лицея Idrak в Баку.

Как сообщает АПA, на процессе, прошедшем сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Гулиева, были уточнены анкетные данные сторон.

Потерпевший на заседании не присутствовал, его представителем был Исмаил Мустафаев.

Адвокат обвиняемого Рашад Мирмехдизаде заявил ходатайство, отметив, что его подзащитный не достиг совершеннолетия, и попросил проводить судебные заседания в закрытом режиме. Кроме того, он обратился к суду с просьбой заменить меру пресечения в виде ареста на домашний арест.

После совещания было оглашено решение. Согласно решению, уголовное дело назначено к судебному разбирательству, а первое заседание назначено на 1 июля. Избранная в отношении обвиняемого мера пресечения в виде ареста оставлена в силе.

Отметим, инцидент произошёл 6 февраля в частном лицее Idrak, расположенном в Бинагадинском районе столицы.

Согласно информации, распространённой пресс-службой Генеральной прокуратуры, в районную прокуратуру поступила информация о ранении учительницы в результате выстрела из огнестрельного оружия, произведённого учеником в школе. По подозрению в совершении преступления был задержан учащийся.

7 февраля решением Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, ведётся предварительное следствие.

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