Более тысячи иностранцев получили визу «традиционных ценностей» в России

Более 1,1 тыс. иностранных граждан получили российскую визу «традиционных ценностей» в 2025 году, сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

По его словам, российские диппредставительства и консульские учреждения оформили 1112 виз в соответствии с указом президента «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Лидером по числу выданных виз стала Германия — 168, следом идут Франция (140) и США (105). В пятерку также вошли Италия (100) и Эстония (63). Далее расположились Латвия (60), Канада (54), Литва (46) и Австралия (43).

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова принимать и поддерживать тех, кто переезжает в страну для сохранения традиционных семейных ценностей.

Источник: РИА Новости