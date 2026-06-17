 Трамп опроверг создание инвестиционного фонда в рамках соглашения по Ирану | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп опроверг создание инвестиционного фонда в рамках соглашения по Ирану

First News Media15:32 - Сегодня
Трамп опроверг создание инвестиционного фонда в рамках соглашения по Ирану

Сообщения СМИ о создании частного инвестиционного фонда объемом $300 млрд в рамках договоренностей по урегулированию конфликта США с Ираном не соответствуют действительности.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Это неправда. <...> Мы не инвестируем, и у нас нет фонда», — сказал президент журналистам на полях саммита Группы семи во Франции. Трансляцию вел Белый дом.

Ранее о создании инвестфонда сообщило агентство Reuters. По его информации, рамочное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного инвестиционного фонда объемом $300 млрд, при этом более половины этой суммы уже обеспечено обязательствами инвесторов. Отмечалось, что этот финансовый механизм не предполагает использования государственного финансирования или грантов, средства будут предоставлены частным сектором. Инвесторами выступают компании из США, стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки.

Источник: ТАСС

Поделиться:
212

Актуально

Мнение

Лоббизм против мира: кто в Вашингтоне защищает сепаратистов?

Xроника

Президент Азербайджана наградил сотрудников здравоохранения

Политика

Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский ...

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в село Шукюрбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В мире

Трамп с опозданием пришел на саммит G7, заявив: «Я здесь босс»

Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану, если останется недоволен соглашением

В Армении заявили, что арбитраж удовлетворил ее ходатайство по «Электросетям»

Трамп допустил, что цены на нефть будут ниже, чем до начала войны с Ираном

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

«Человек-паук» из Йемена погиб при восхождении на вулканический кратер - ВИДЕО

Премьер Пакистана: Соглашение США и Ирана может быть оформлено в течение суток

Трамп: Вэнс примет участие в подписании меморандума между США и Ираном

Пашинян отправляет Анну Акопян в США в качестве первой леди

Последние новости

Президент Азербайджана наградил сотрудников здравоохранения

Сегодня, 16:08

Кевин Медина покинул «Карабах»

Сегодня, 16:04

В «Иршад» стартовала масштабная акция «Зелёная пятница», приуроченная к летнему сезону - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:02

Трамп с опозданием пришел на саммит G7, заявив: «Я здесь босс»

Сегодня, 15:53

Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану, если останется недоволен соглашением

Сегодня, 15:50

В Армении заявили, что арбитраж удовлетворил ее ходатайство по «Электросетям»

Сегодня, 15:48

Трамп допустил, что цены на нефть будут ниже, чем до начала войны с Ираном

Сегодня, 15:45

Трамп опроверг создание инвестиционного фонда в рамках соглашения по Ирану

Сегодня, 15:32

Ливень накрыл центр Москвы

Сегодня, 15:30

Микаил Джаббаров: Расходы на восстановление освобожденных территорий составляют около 3% ВВП страны

Сегодня, 15:24

Мухаммад Сулейман Аль-Джассер награжден орденом «Достлуг»

Сегодня, 15:23

Погибшая в ДТП дочь адвоката Фархада Мехдиева управляла мотоциклом без прав  – ВИДЕО 

Сегодня, 15:21

Лоббизм против мира: кто в Вашингтоне защищает сепаратистов?

Сегодня, 15:12

Более тысячи иностранцев получили визу «традиционных ценностей» в России

Сегодня, 15:08

«Сабах» узнал потенциального соперника во втором квалификационном раунде ЛЧ

Сегодня, 14:45

Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы - ФОТО

Сегодня, 14:38

В законодательство вводится понятие «фрилансер»

Сегодня, 14:35

Очередная группа переселенцев прибыла в село Шукюрбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:34

В Азербайджане расширяется перечень юрлиц, освобожденных от таможенных пошлин

Сегодня, 14:33

281 000 зрителей за день: на ЧМ-2026 установлен исторический рекорд посещаемости

Сегодня, 14:30
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02