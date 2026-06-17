Трамп опроверг создание инвестиционного фонда в рамках соглашения по Ирану

Сообщения СМИ о создании частного инвестиционного фонда объемом $300 млрд в рамках договоренностей по урегулированию конфликта США с Ираном не соответствуют действительности.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Это неправда. <...> Мы не инвестируем, и у нас нет фонда», — сказал президент журналистам на полях саммита Группы семи во Франции. Трансляцию вел Белый дом.

Ранее о создании инвестфонда сообщило агентство Reuters. По его информации, рамочное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного инвестиционного фонда объемом $300 млрд, при этом более половины этой суммы уже обеспечено обязательствами инвесторов. Отмечалось, что этот финансовый механизм не предполагает использования государственного финансирования или грантов, средства будут предоставлены частным сектором. Инвесторами выступают компании из США, стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки.

Источник: ТАСС