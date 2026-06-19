Кенан Догулу прокомментировал сообщения о положительном тесте на наркотики

Ранее турецкие СМИ сообщили о результатах тестов на наркотические вещества, проведённых в рамках расследования прокуратуры Стамбула.

Согласно опубликованным данным, среди 11 знаменитостей, чьи анализы дали положительный результат, оказался и известный турецкий певец Кенан Догулу - сам артист опроверг эту информацию, заявив, что не имеет отношения к подобным утверждениям.

«С сожалением вижу, что моё имя упоминается в связи с некоторыми утверждениями, которые не отражают действительность. В рамках проводимого расследования после дачи показаний в прокуратуре и проведения исследований Институтом судебной медицины в ту же ночь по собственной инициативе я сдал анализы мочи, крови и волос в лаборатории, одобренной министерством здравоохранения. Хочу отметить, что первый результат этих тестов - анализ мочи - оказался отрицательным, как и ожидалось. Не испытываю никаких сомнений в том, что анализы крови и волос покажут такой же результат», - отмечает К.Догулу в Instagram Stories.

Певец также подчеркивает, что полностью верит в правосудие и от всей души убеждён, что этот процесс в самое ближайшее время получит ясность, а истина станет известна.