После смертельного ДТП в Рамана Рауф Агамирзаев призвал пересмотреть безопасность автобусных остановок - ФОТО

Транспортный эксперт, член Общественного совета при министерстве транспорта и высоких технологий Рауф Агамирзаев высказался на своей странице в социальной сети Facebook о произошедшем в поселке Рамана смертельном ДТП, в ходе которого под колесами автобуса №214 погибла 75летняя женщина.

«Эта трагическая ситуация в очередной раз показывает, насколько важную роль играет обеспечение безопасности на автобусных остановках. Несколько лет назад аналогичный случай произошёл и возле бакинской школы №20. Общей чертой обоих происшествий является то, что после выхода из автобуса пассажир оказался на траектории движения другого транспортного средства» - отмечает Р.Агамирзаев.

По словам транспортного эксперта именно поэтому в современных городах на автобусных остановках широко применяются решения типа «анти-карманы» (bus bulb): «Такие конструкции физически отделяют зону остановки от полосы для парковки и других участков проезжей части, обеспечивают остановку автобуса непосредственно в полосе движения и защищают зону посадки и высадки пассажиров. Это решение фактически исключает возможность заезда других транспортных средств на территорию остановки и играет важную роль в предотвращении подобных дорожно-транспортных происшествий».

«Безопасная транспортная система зависит не только от ответственности водителей, но и от правильно спроектированной уличной и остановочной инфраструктуры. Трагедия, произошедшая в Рамана, вновь поднимает вопрос о необходимости пересмотра стандартов безопасности автобусных остановок» - подчеркивает Р.Агамирзаев, выражая соболезнования семье и близким погибшей.

Читайте по теме:

Заявление AYNA по поводу смертельного ДТП в Баку - ОБНОВЛЕНО-ВИДЕО

Внук погибшей под колесами автобуса №214 женщины рассказал подробности трагедии - ВИДЕО