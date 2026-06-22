 Ненефтегазовый экспорт Азербайджана за январь-апрель вырос в 4,4 раза | 1news.az | Новости
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Экономика

Ненефтегазовый экспорт Азербайджана за январь-апрель вырос в 4,4 раза

Феликс Вишневецкий11:45 - Сегодня
Ненефтегазовый экспорт Азербайджана за январь-апрель вырос в 4,4 раза

В первые 4 месяца 2026 года общий экспорт Азербайджана составил 12 миллиардов 535 миллионов долларов, из которых 4 миллиарда 698 миллионов долларов пришлось на ненефтегазовую продукцию.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Примечательным моментом во внешнеторговом обороте является рост ненефтегазового экспорта в 4,4 раза. Так, ненефтегазовый экспорт за 4 месяца этого года на 30 процентов превышает общий показатель за весь предыдущий год».

В своей публикации В. Байрамов объяснил столь значительный рост ненефтегазового экспорта: «Рост ненефтегазового экспорта в 4,4 раза за первые 4 месяца этого года связан с экспортом необработанного, либо частично обработанного, а также порошкового золота. Так, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт данного вида золота в реальном выражении вырос в 18 раз, а в текущих ценах — в 37 раз. За этот период Азербайджан экспортировал золото на сумму 3 миллиарда 599 миллионов долларов. Ещё один показатель, выраженный не в процентах, а в кратном росте, связан с сахаром. Экспорт сахара, увеличившийся в 4,2 раза, принёс стране 37,5 миллиона долларов валютной выручки. Экспортная стоимость хлопковой пряжи, рост которой составил 2,6 раза, составила 16,4 миллиона долларов. Экспорт картофеля за указанный период увеличился в 2,1 раза. Эта продукция принесла стране почти 4 миллиона долларов валютной выручки».

По словам депутата, в целом, после золота наибольшую валютную выручку стране в ненефтегазовом секторе принесла свежая плодовая продукция: 165,1 миллиона долларов. Тройку лидеров с показателем 92,7 миллиона долларов завершило хлопковое волокно.

«Рост ненефтегазового экспорта является одним из важных факторов для дальнейшей диверсификации экономики. Наряду с последними положительными показателями, стимулирование экспорта ненефтегазовой продукции, не основанной на природных ресурсах, остаётся приоритетной задачей» — подытоживает В. Байрамов.

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