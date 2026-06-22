Цифровая интеграция: Азербайджан и Армения переходят к новому партнерству

Итак, как сообщалось ранее, азербайджанский магистральный оператор «AzerTelecom» и армянская компания «Telecom Armenia» подписали двусторонние соглашения об обеспечении международного интернет-соединения Армении через территорию Азербайджана.

Данное событие стало важнейшим прецедентом, наглядно демонстрирующим де-факто наступление новой геоэкономической реальности на Южном Кавказе. Стороны официально договорились о транзите международного интернет-трафика в Армению через территорию Азербайджана, что переводит межгосударственные отношения из плоскости многолетнего противостояния в русло прагматичного экономического партнерства. В рамках этих договоренностей «AzerTelecom», обладающий статусом ведущего магистрального интернет-оператора региона, существенно расширяет географию предоставления своих услуг по передаче данных, задействовав собственную суверенную инфраструктуру для обеспечения соседней республики стабильным международным интернет-соединением. Данный шаг имеет фундаментальное значение для Армении, поскольку позволяет преодолеть частичную телекоммуникационную изоляцию, диверсифицировать трансграничные маршруты связи и критически повысить общую надежность и отказоустойчивость национальных цифровых сетей.

Достоверность и значимость этого события подкрепляются весом участников сделки с азербайджанской стороны. «AzerTelecom» входит в структуру Azerconnect Group, которая, в свою очередь, является частью крупной международной группы компаний NEQSOL Holding, ведущей деятельность в различных странах и ключевых отраслях экономики. На сегодняшний день оператор реализует масштабный трансконтинентальный проект Digital Silk Way («Цифровой Шелковый Путь»), направленный на создание принципиально нового, кратчайшего цифрового коридора между Европой и Азией. Тот факт, что «Telecom Armenia» подключается к этой инфраструктуре, де-факто интегрирует армянский рынок в единое цифровое пространство, формируемое Баку, и делает Армению бенефициаром масштабных технологических проектов.

Параллельно с этим, телекоммуникационный прорыв стал логическим продолжением и органичной частью гораздо более масштабного процесса - неуклонно наращиваемого между Азербайджаном и Арменией многовекторного экономического партнерства. Текущая динамика коммерческого взаимодействия наглядно демонстрирует, что прагматизм и взаимная выгода способны эффективно трансформировать региональную архитектуру. Важнейшей вехой на этом пути стало объявление в марте Азербайджаном о снятии барьеров для транзита грузов в Армению и через станцию Баладжары прошел первый грузовой состав с казахстанским зерном, предназначенным для Армении. Этот шаг ознаменовал собой кардинальное преодоление прежней экономической отчужденности Еревана и заложил основу для долгосрочной транспортно-логистической кооперации.

С тех пор по железнодорожным артериям Азербайджана осуществляются регулярные и бесперебойные поставки критически важных гражданских грузов на армянский рынок. В частности, через азербайджанскую территорию налажен устойчивый транзит казахстанского и российского зерна, объемы которого уже превысили 32 тысячи тонн, что играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности соседней республики. Однако логистический поток не ограничивается только продовольствием. Новая геоэкономическая реальность позволила диверсифицировать номенклатуру транзитных товаров. Так, на сегодняшний день через Азербайджан в Армению успешно доставлено свыше 7 тысяч тонн минеральных удобрений, необходимых для поддержки аграрного сектора, 414 тонн высококачественного антрацита для нужд промышленности, а также крупные партии алюминия и гречневой крупы. Эффективная работа транспортных служб подтверждает, что Баку гарантирует полную безопасность и коммерческую прозрачность данных маршрутов.

При этом Азербайджан выступает не просто пассивным провайдером транзитных услуг для третьих стран, но и сам активно включился в торгово-экономические процессы, начав прямые коммерческие поставки в Армению собственной востребованной продукции. Наиболее показательным примером здесь является энергетический сектор. Азербайджанская сторона инициировала прямой экспорт высококачественных нефтепродуктов, обеспечивая армянских потребителей топливом. На текущий момент Баку уже поставил в Армению более 13 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2955 тонн бензина марки АИ-95. Стабильный поток цистерн с азербайджанским горючим позволил диверсифицировать источники и не допустить повышения цен на бензин на внутреннем рынке Армении, демонстрируя переход к классической модели взаимовыгодной торговли.

В более широком дипломатическом контексте заключение контракта между «AzerTelecom» и «Telecom Armenia» свидетельствует о реальном мирном процессе. Подобная глубинная интеграция и последовательное расширение номенклатуры товаров - от цифровых данных до зерна и энергоресурсов - наглядно демонстрируют абсолютную приверженность Азербайджана мирной повестке дня на Южном Кавказе. Баку не ограничивается декларативными заявлениями, а последовательно и предсказуемо движется в направлении полной нормализации отношений посредством создания прочной экономической ткани мира. Каждый практический шаг - будь то пропуск транзитного поезда, отгрузка топлива или подключение к магистральному интернет-кабелю - логически вытекает из общей стратегии азербайджанского руководства, нацеленной на превращение региона в пространство стабильности, совместного развития и процветания.

Этот прямой контакт между бизнесами двух стран подтверждает взаимную готовность сторон инвестировать в совместную региональную безопасность и стабильность. Также это показывает, что экономическая, логистическая и технологическая интеграция Баку и Еревана уже достигла уровня конкретных коммерческих соглашений и приносит практические результаты. Таким образом, коммерческий контракт в сфере телекоммуникаций становится еще одним реальным фундаментом для долгосрочного мира в регионе.

Али Мамедов