Анаклаудия Россбах поблагодарила президента Ильхама Алиева за успешное проведение WUF13

Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам Анаклаудия Россбах поблагодарила президента Ильхама Алиева за успешную организацию 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF 13).

В своем письме главе государства Анаклаудия Россбах отметила:

«От имени Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) выражаю Вам и вашему правительству глубочайшую признательность за беспрецедентно успешное проведение WUF13. WUF13 стала важной вехой для мирового сообщества и ООН-Хабитат. Форум собрал рекордное количество участников со всего мира. Они представляли национальные и местные органы власти, гражданское общество, академические круги, частный сектор, молодежные группы, международные организации и другие заинтересованные стороны, приверженные прогрессу в развитии устойчивого городского развития.

WUF13 также имела историческое значение как первая сессия Всемирного форума по городскому развитию, проведенная в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Успешное проведение WUF13 отражает твердую приверженность, руководящую роль и гостеприимство правительства и народа Азербайджана. Тесное сотрудничество между ООН-Хабитат и Азербайджаном сыграло решающую роль в обеспечении эффективной подготовки и организации Сессии по всем содержательным, оперативным и логистическим аспектам.

WUF13 запомнилась рядом амбициозных результатов, включая «Бакинский призыв к действиям» и итоговый документ Совещания министров (Резюме председателя), а также организацию крупнейшей в истории Всемирного форума по городскому развитию выставки «Urban Expo». WUF13 также представила множество новых и инновационных инициатив, таких как Академия WUF, Бизнес- и инновационный центр и Центр передового опыта, что еще более укрепило позиции Форума как платформы для содержательного диалога, обмена знаниями, партнерства и практических решений в области городского развития.

Эти результаты и опыт WUF13 открыли путь к укреплению глобального сотрудничества, продвижению реализации Новой городской повестки дня и 11-й Цели устойчивого развития, внеся в это весьма важный вклад.

WUF13 также оставила важное наследие. В их число входят «Бакинские стандарты WUF13», которые будут способствовать разработке оперативного руководства для будущих сессий Всемирного форума по городскому развитию, а также Бакинская премия в области городского развития».