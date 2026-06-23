В Конгрессе США пройдет конференция, посвященная этническим чисткам азербайджанцев со стороны Армении

Международная конференция на тему «Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и селективные подходы» состоится 24 июня в Конгрессе США при организации Бакинской инициативной группы (БИГ).

Как сообщили 1news.az в БИГ, это первое подобное мероприятие в Конгрессе, посвященное этническим чисткам, которым азербайджанцы подверглись со стороны Армении.

Сообщается, что в конференции примут участие эксперты, специализирующиеся на защите прав беженцев и национальных меньшинств, правозащитники, специалисты по международному праву, представители диаспорских организаций, столкнувшихся с насилием, дискриминацией и преследованиями по этническому признаку, представители институтов гражданского общества и пострадавших общин.

Участники конференции на примере сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих исторических земель на территории Армении в результате политики этнических чисток, обсудят вопрос постоянного удержания в центре внимания международных организаций признания их фундаментальных прав — права на безопасное, добровольное и достойное возвращение на свои исторические земли.

Состоится обмен мнениями о возможностях вынесения на международный уровень правовой оценки фактов систематического уничтожения, осквернения и присвоения принадлежащего азербайджанскому народу культурного, религиозного и исторического наследия, оставшегося в Армении, включая топонимы, мечети, кладбища, святыни и другие памятники. Также будут обсуждены перспективы вынесения указанных нарушений на уровень механизмов международной отчетности и мониторинга в рамках ООН и ее профильных структур, проведения расследований и документирования на местах, а также разработки механизмов расследования и отчетности на уровне специальных докладчиков и других обладателей международных мандатов.

На мероприятии также пройдут дискуссии вокруг реализации права на самоопределение народов, страдающих от колониализма, в частности, по вопросам включения в повестку дня ООН вопроса о внесении колоний в Список несамоуправляющихся территорий ООН, подлежащих деколонизации.

Было отмечено, что на протяжении XX века западные азербайджанцы несколько раз — в 1905–1906, 1918–1920, 1948–1953 и 1987–1991 годах — подвергались систематическому насильственному выселению и этническим чисткам со своих исторических земель, расположенных на территории нынешней Армении. В результате этого процесса сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных мест, множество людей были убиты, подверглись пыткам и бесчеловечному обращению, были разрушены социально-духовные и экономические устои семей: «Политика этнических чисток не ограничивалась лишь физическим удалением азербайджанского населения с его исторических земель, но и была направлена на стирание его культурного, религиозного и исторического наследия, формировавшегося веками. Находящиеся в Армении мечети, кладбища, святыни и другие образцы материально-культурного наследия азербайджанского народа были разрушены, осквернены или присвоены, более 2000 топонимов азербайджанского происхождения были изменены и арменизированы, тем самым была осуществлена систематическая политика, направленная на фальсификацию исторической памяти и этнокультурной идентичности региона.

Женевская конвенция о статусе беженцев 1951 года подтверждает право на возвращение как одно из важнейших требований международного права по восстановлению прав лиц, перемещенных в результате этнических чисток. С этой точки зрения обеспечение безопасного, добровольного и достойного возвращения в свои исторические дома западных азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории нынешней Армении, восстановление их прав на жилье, землю, имущество, культурное и религиозное наследие должно оцениваться в контексте международно-правовой ответственности Армении».