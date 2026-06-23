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Общество

Стали известны подробности об утонувших в море в Мардакяне

First News Media13:46 - Сегодня
Стали известны подробности об утонувших в море в Мардакяне

Стали известны некоторые подробности о четырёх людях, утонувших в море в неохраняемой зоне в посёлке Мардакан Хазарского района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на modern.az, все они были близкими родственниками и приходились друг другу двоюродными братьями по линии отца. Они были родом из села Оранд Лерикского района. Тела троих уже найдены, поиски ещё одного продолжаются.

Представитель села при Исполнительной власти Лерикского района Васиф Манафов сообщил, что Эльнур Абдулов (2005 г.р.) и Эльмар Абдулов (2007 г.р.), тела которых были обнаружены, являются родными братьями.

Намиг Азимов (1991 г.р.) приходится дядей Парвиза Меджидова (2003 г.р.), поиски которого продолжаются.

Трое уже похоронены: Н.Азимов - в посёлке Мардакян в Баку, а братья Эльнур и Эльмар Абдуловы - в родном селе Оранд.

Из четырёх погибших только Н.Азимов был женат. Он постоянно проживал в Баку. У Намига, который был женат дважды, остались двое сыновей: сын от первого брака учится в 10 классе, а сын от второго брака ещё мал.

Остальные молодые люди были холосты. Хотя у П.Меджидова был дом в селе, он проживал в арендованной квартире в Баку. Братья же, проживавшие в Лерикском районе, приехали в столицу на заработки и работали разнорабочими.

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.

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