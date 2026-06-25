Азербайджан примет первый кубок мира FIFA U-15

Бюро Совета FIFA назначило Азербайджан страной-хозяйкой Кубка мира и фестиваля FIFA U-15 2026.

Об этом сообщается на официальном сайте международной федерации.

Первый в истории турнир в этом формате пройдёт с 22 по 31 октября 2026 года. Решение было принято Советом FIFA в декабре прошлого года в рамках курса организации на развитие юношеского футбола.

Дебютный розыгрыш будет открыт для юношеских сборных всех ассоциаций — членов ФИФА. Второй турнир, в 2027 году, проведут среди девичьих команд. С 2028 года все национальные ассоциации будут приглашаться к участию одновременно в двух отдельных соревнованиях — среди юношей и среди девушек.

Как отмечает FIFA, выбор Азербайджана был сделан по итогам всесторонней оценки, проведённой администрацией федерации, и обусловлен наличием в стране спортивной и общей инфраструктуры мирового уровня, способной принять тысячи детей и сопровождающего персонала в одной локации.

Кроме того, ранее Азербайджан уже был назначен одним из хозяев Кубка мира FIFA U-20 2027. По оценке федерации, проведение первого Кубка мира и фестиваля U-15 в стране обеспечивает стратегическую преемственность.

Сроки проведения турнира — с 22 по 31 октября 2026 года — Бюро Совета FIFA подтвердило с учётом консультаций со страной-хозяйкой и действующего международного календаря соревнований.