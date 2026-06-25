Парламентская дипломатия ОИС: Баку укрепляет архитектуру исламской солидарности 

На фоне растущих глобальных вызовов вопросы единства, солидарности и эффективного сотрудничества государств исламского мира приобретают особую актуальность.

В этих условиях Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции как один из важных центров международного сотрудничества, внося значительный вклад в укрепление взаимопонимания, партнерства и солидарности между мусульманскими странами.

Проведение в Баку 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) стало очередным подтверждением высокого международного авторитета Азербайджана и его активной роли в продвижении общих интересов государств исламского мира.

Мероприятие проходит в крайне сложный период для мировой политики и системы международных отношений. Разрушительные войны, кризисы и конфликты в различных регионах мира влекут за собой тяжелые гуманитарные последствия и оказывают непосредственное влияние на глобальную безопасность, включая продовольственную. В этих условиях особую значимость приобретают усилия по предотвращению конфликтов, укреплению взаимного доверия и развитию диалога как наиболее эффективного инструмента урегулирования разногласий и достижения устойчивого мира.

Однако вызовы, стоящие сегодня перед исламским миром, не ограничиваются лишь вооруженными конфликтами и кризисами. Все более серьезную обеспокоенность вызывают растущие проявления исламофобии. Речь идет об осквернении исламских святынь, посягательствах на религиозные ценности мусульман и попытках сформировать предвзятое отношение к исламу - подобные случаи в различных странах мира в последнее время приобретают все более распространенный характер.

Эта проблема нашла свое отражение и в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам форума, в котором особо подчеркивается значимость борьбы с исламофобией и защиты исламских ценностей.

«Сегодня в мире широкий размах приобретают насаждение ненависти к мусульманам, посягательство на исламское культурное наследие и осквернение исламских ценностей. Сожжение нашей священной книги «Корана» и публикация карикатур на пророка Мухаммеда (мир ему) никоим образом не могут быть оправданы свободой выражения мнения и совершенно неприемлемы. Исламофобия – это не только состояние нетерпимости к мусульманам, но и опасная тенденция, представляющая угрозу взаимопониманию и мирному сосуществованию. Вызывает разочарование тот факт, что некоторые политические круги на Западе, а также такие международные институты, как Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы, внушая антиисламские настроения, предпринимают попытки отождествлять ислам с экстремизмом и терроризмом, сформировать предвзятое представление о нашей религии и представить ее как источник опасности. В целях дальнейшего повышения международного внимания к борьбе с исламофобией в нашей стране организуются международные конференции, посвященные этой теме. В условиях тревожного распространения исламофобии проведение этих конференций в Азербайджане имеет огромное значение с точки зрения продвижения межрелигиозного и межкультурного диалога и устранения стереотипов о нашей религии», - отмечается в обращении главы государства.

Трагический опыт Азербайджана наглядно свидетельствует о том, что проявления исламофобии могут иметь не только идеологическое, но и вполне осязаемое выражение. Речь идет о периоде оккупации, когда агрессор целенаправленно разрушал и осквернял религиозное и культурное наследие азербайджанского народа.

Президент Ильхам Алиев в своем обращении уделяет этому вопросу особое внимание, отмечая: «К сожалению, в период оккупации в наших городах и селах, подвергшихся урбициду и культурциду со стороны Армении, были намеренно разрушены и разграблены имеющие общечеловеческое значение мечети и многовековые памятники исламской архитектуры. Из 67 мечетей 65 были уничтожены, а оставшимся нанесен серьезный ущерб. Использование этих святых мест в качестве хлева и содержание в них животных, считающихся запрещенными в нашей религии, является оскорблением чувств не только азербайджанцев, но и мусульман всего мира. ИСЕСКО и Независимая постоянная комиссия ОИС по правам человека засвидетельствовали эти акты вандализма во время миссий, организованных на освобожденные от оккупации территории.

Сегодня в рамках широкомасштабных работ по реконструкции, проводимых в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, восстанавливаются наши разрушенные религиозные очаги с сохранением их исторического облика, строятся новые мечети, и после многих лет с минаретов снова звучит азан. Эти преступления, совершенные против исламского культурного наследия на наших землях, несомненно, являются открытым проявлением исламофобии».

Стоит отметить, что Организация исламского сотрудничества на протяжении многих лет демонстрирует принципиальную поддержку справедливой позиции Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дает этому высокую оценку: «Мы также, в свою очередь, всегда ощущали последовательную поддержку ОИС. Демонстрируя решительную позицию как в период продолжавшейся почти 30 лет агрессии Армении против Азербайджана, так и в послевоенный период, ОИС принимала резолюции и заявления, решительно осуждающие оккупацию, поддерживающие правое дело, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, приветствующие восстановительные и созидательные работы на освобожденных территориях. Хотел бы особо подчеркнуть деятельность Контактной группы в рамках ОИС по агрессии Армении против Азербайджана. Мы высоко ценим такое отношение братских стран».

Со своей стороны Азербайджан последовательно выступает за укрепление исламских ценностей и принципов солидарности. «Азербайджан всегда придавал большое значение защите исламских ценностей, являющихся неотъемлемой частью наших национально-духовных ценностей и играющих роль духовной опоры и ориентира для миллиардов людей во всем мире», - подчеркивает в этой связи глава государства. В частности, Азербайджан выступает с различными инициативами по продвижению исламских принципов солидарности и взаимного уважения, регулярно проводим мероприятия ОИС и ее структур: «Города Баку, Нахчыван и Шуша, олицетворяющие богатое культурно-духовное наследие исламской цивилизации, в разные годы удостаивались звания культурной столицы исламского мира. В 2017 году в Баку в рамках объявленного в Азербайджане «Года исламской солидарности» с участием 54 стран прошли IV Игры исламской солидарности. Несколько дней назад в Баку были успешно организованы Ежегодные собрания Группы Исламского банка развития 2026 года, посвященные теме региональной интеграции для устойчивого благополучия мусульманских стран».

В этом году исполняется 35 лет со дня вступления Азербайджанской Республики ОИС. Это одна из первых международных организаций, к которой присоединился Азербайджан после восстановления независимости. «Можем с гордостью отметить, что за эти годы наша страна внесла весомый вклад в укрепление исламской солидарности, сыграла инициативную и ответственную роль в деятельности ОИС, оставалась верной ее целям и принципам, принимала активное участие в повышении ее авторитета на международной арене. Азербайджан также выстроил со странами-членами многовекторное сотрудничество на двусторонней основе, опирающееся на крепкие дружеские и братские отношения», - отмечает президент Ильхам Алиев.

В 2027 году в Азербайджане состоится 16-я сессия Конференции Исламского саммита, и страна примет председательство в ОИС и, как подчеркивает глава государства: «В период нашего председательства мы приложим все усилия для мобилизации совместных усилий с целью продвижения общих интересов государств-членов, углубления сотрудничества в рамках организации, укрепления исламской солидарности и превращения ее в большую силу».

В этом контексте важно подчеркнуть, что Азербайджан всегда с особой ответственностью относится к выполнению своих обязательств в рамках председательства. Подобный подход ярко проявлялся в период непостоянного членства страны в Совете Безопасности ООН, председательства в Движении неприсоединения, климатическом саммите COP29, Всемирном форуме городов WUF13. Во всех этих форматах Баку выступал с рядом значимых инициатив, направленных на решение наиболее актуальных вопросов глобальной повестки.

Стоит отметить, что на официальной церемонии открытия 20-й сессии Конференции председательство в Парламентском союзе государств-членов ОИС перешло от Индонезии к Азербайджану, что стало очередным подтверждением высокого доверия к стране и ее растущей роли в системе международного парламентского сотрудничества.

Таким образом, 20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества в Баку стала важной площадкой для обсуждения актуальных вызовов, стоящих перед мусульманскими странами, и выработки совместных подходов к их преодолению. Проведение мероприятия в Азербайджане в очередной раз подтверждает растущий авторитет страны на международной арене, ее активную роль в укреплении диалога, взаимопонимания и сотрудничества между государствами исламского мира.

В условиях усиливающейся глобальной турбулентности подобные инициативы приобретают особое значение, способствуя укреплению солидарности, продвижению мира и устойчивого развития.