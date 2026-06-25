ПАСЕ включает старую пластинку против Баку. А смысл?

Очередной выпад со стороны Страсбурга в виде антиазербайджанской резолюции ПАСЕ констатировал очевидный факт: для Баку на западном фронте все так же без перемен (по крайней мере, по части парламентских институтов).

Данное решение Ассамблеи четко иллюстрирует затяжной кризис взаимного доверия и подчеркивает, что системные противоречия между Азербайджаном и Западом продолжают циклично нарастать, практически не оставляя пространства для конструктивного диалога.

Резолюция, в которой выражается дежурная «глубокая обеспокоенность» ситуацией с правами человека, давлением на гражданское общество и журналистов, а также ограничениями свободы слова и наличием так называемых «политзаключенных», в реальности, как и все предыдущие годы, представляет собой классический образец предвзятости и однобокости. Вместо объективного анализа сложнейших региональных реалий авторы текста предпочли опереться на голословные утверждения и шаблонные формулировки. Эти клише на протяжении долгих лет используются для скоординированного политического давления на официальный Баку. При детальном рассмотрении структуры подобных документов становится очевидным, что штампуются они вовсе не ради защиты задекларированных гуманитарных ценностей. Все это делается в угоду конкретным геополитическим группам, чья главная цель - ослабить позиции Азербайджана на международной арене и затормозить его суверенное развитие. Основным движущим мотивом этой кампании является банальная нетерпимость определенных европейских кругов к независимой внешней и внутренней политике Баку, особенно после полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности. Одним словом - стабильно до зевоты.

Ярким и наиболее показательным примером такой деструктивной линии на площадке ПАСЕ выступает деятельность немецкого депутата Франка Швабе, который давно координирует антиазербайджанские инициативы в Страсбурге. Надо отдать должное его постоянству в том, что, поливая грязью Азербайджан, он и в этот раз себе не изменил. Однако в ходе последних дискуссий этот политик вышел далеко за рамки общепринятой парламентской этики. Швабе не ограничился традиционными нападками в адрес Азербайджанского государства, а обрушился с агрессивной риторикой на тех своих коллег по Ассамблее, которые попытались занять более взвешенную и объективную позицию. Когда один из евродепутатов выступил в поддержку справедливых аргументов Баку, Швабе устроил тому публичную обструкцию, демонстрируя абсолютную нетерпимость к любому альтернативному мнению. Парадокс очевиден: некоторые европейские парламентарии, громче всех заявляющие о свободе выражения мнений и позиционирующие себя защитниками демократии, на деле оказываются совершенно неспособными принимать инакомыслие и стремятся тут же заткнуть рот оппонентам. Подобное поведение не просто подрывает основы парламентаризма. Оно открыто разоблачает истинные намерения части европейского истеблишмента, которая стремится превратить ПАСЕ из площадки для равноправного межгосударственного диалога в жесткий идеологический инструмент, обслуживающий узкогрупповые интересы и лоббистские круги, кстати говоря, тесно связанные с армянской диаспорой. Надо ли в очередной раз отмечать, что представители последней в массе своей так и не смирились с установлением на Южном Кавказе нового статус-кво после восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Отсюда и исходят все их попытки инициировать на любой международной площадке антиазербайджанский шабаш, и ПАСЕ в данном случае не исключение.

Попытки европейских структур представить уголовные дела против некоторых журналистов, блогеров и активистов в Азербайджане как преследование за их профессиональную деятельность полностью противоречат фактам. В Азербайджане, как в любом правовом государстве, перед законом все равны, и наличие журналистского удостоверения или статуса общественного деятеля не обеспечивает иммунитета от ответственности за совершение конкретных преступлений. Все упомянутые в отчетах расследования и судебные процессы ведутся строго на основании национального законодательства и весомой доказательной базы. Речь идет о вполне прозаических правонарушениях: незаконном финансировании из-за рубежа, уклонении от уплаты налогов, контрабанде крупных сумм иностранной валюты и прочих финансовых махинациях. Попытки политизировать эти чисто уголовные дела и выдать нарушения закона за ограничение свободы слова являются грубым вмешательством в деятельность независимой судебной системы суверенного государства и направлены исключительно на создание ложного медийного фона вокруг Азербайджана.

В действиях европейских институтов отчетливо прослеживается политика двойных стандартов, ставшая в последние годы системным элементом их внешней политики. Критикуя Азербайджан по надуманным поводам, ПАСЕ и другие структуры упорно игнорируют куда более масштабные проблемы в самой Европе. В ряде стран Европейского Союза регулярно фиксируются жесткое полицейское насилие при разгоне мирных демонстраций, преследования журналистов за расследование грязных делишек власть имущих, системная дискриминация мигрантов и меньшинств, случаи которой имеют тенденцию к росту, а также грубые нарушения прав граждан на свободу вероисповедания. Однако в отношении этих государств Страсбург и Брюссель никогда не применяют жестких санкционных механизмов и не принимают разгромных резолюций, что наглядно доказывает избирательность их подходов. Впрочем, и тут все стабильно. Вместо того чтобы примерять мантию непогрешимого судьи и вещать с трибуны высокомерным тоном умудренного опытом наставника, ПАСЕ не мешало бы стряхнуть пыль с собственного устава, вспомнить, ради чего они вообще когда-то собирались, и попробовать освоить забытый навык взаимоуважительного диалога на равных. В конце концов, это единственный рабочий способ общаться на европейском пространстве, если, конечно, цель - сотрудничество, а не ежегодный конкурс на самое пафосное и бесполезное поучение.

Нынешняя эскалация со стороны ПАСЕ не является изолированным инцидентом. Анализ хронологии показывает, что антиазербайджанские документы стали приниматься в Страсбурге с поразительной регулярностью, что подчеркивает их глубоко продуманный и систематический характер. Более того, эта кампания ведется синхронно сразу на нескольких европейских площадках. Параллельно с ПАСЕ крайне деструктивную позицию занимает Европейский парламент, который за последние пять лет превратился в главный конвейер скоординированных нападок на Баку с ярко выраженной проармянской окраской. За этот период Европарламент штамповал одну негативную резолюцию за другой. Показательным примером стал один из последних документов, формальным названием которого была заявлена «поддержка Армении». В действительности же львиная доля этого текста была полностью посвящена обвинениям в адрес Азербайджана, требованиям пересмотра итогов регионального урегулирования и попыткам реанимировать сепаратистский анклав в сердце страны. Подобная скоординированная активность Европарламента и ПАСЕ наглядно подтверждает, что европейские политические институты по-прежнему испытывают огромные трудности с принятием новых геополитических реалий на Южном Кавказе. Вместо содействия долгосрочному миру они продолжают цепляться за устаревшие, однобокие и контрпродуктивные подходы, нанося колоссальный удар по собственному авторитету и имиджу надежных международных партнеров.

Что ж, Азербайджану к подобным перформансам не привыкать. В Баку давно поняли, что реальность на Южном Кавказе определяют не штампованные резолюции евробюрократов, а конкретные дела и экономические интересы. А тут у Азербайджана с Европой все в порядке. И пока в Страсбурге и Брюсселе увлеченно играют в политический театр и соревнуются в эпистолярном жанре, Баку просто делает свое дело, восстанавливая разрушенный за годы оккупации регион и одновременно внося вклад в обеспечение, кстати говоря, европейской энергетической безопасности. Как говорится, собака лает, а караван идет. Азербайджан сегодня вполне самодостаточен, чтобы не оглядываться на чужие капризы, так что европейским коллегам можно лишь пожелать творческих успехов - ведь переписывать одни и те же шаблоны из года в год тоже должно быть хоть кому-то интересно.

Али Мамедов