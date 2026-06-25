Пашинян не видит рисков в прокладке интернет-кабеля в Армению через Азербайджан

В Армении не видят риска или угроз персональным данным в случае транзита интернет-трафика через Азербайджан.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после заседания правительства в четверг.

Ранее стало известно, что «Телеком Армения» и «Азертелеком» подписали соглашение, по которому интернет в Армению пойдёт транзитом через Азербайджан.

«Мы постоянно говорим, что Армения должна стать транзитным узлом. Чем больше через Армению проходит потоков, тем выше наш экономический, политический вес и уровень безопасности. Тот, кто выступает против этого, хочет, чтобы Армения оставалась в тупике конфликта», — заявил премьер.

По его словам, продвигаемая армянскими властями концепция «Перекресток мира» предполагает, что через страну должно проходить как можно больше кабелей, трубопроводов, дорог, маршрутов и воздушных линий с севера на юг и с востока на запад.

«Это и есть гарантия мира и безопасности», — подчеркнул Пашинян.

Источник: Sputnik Армения