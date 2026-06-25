Ильхам Алиев утвердил изменения в законы касательно личных жетонов военнослужащих

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".

Как сообщает Report, согласно изменениям, военнослужащие будут обеспечиваться личными жетонами государственными органами, в которых проходят службу, а также входящими в их структуру учреждениями.

В законодательство введено понятие "личный жетон" и определены правила его использования.