 Никол Пашинян о TRIPP: в этом году хотим начать строительные работы на земле | 1news.az | Новости
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Никол Пашинян о TRIPP: в этом году хотим начать строительные работы на земле

First News Media16:35 - Сегодня
Никол Пашинян о TRIPP: в этом году хотим начать строительные работы на земле

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал вопрос о практической реализации проекта TRIPP.

«Если не помешают технические проблемы, то в этом году мы хотим практически начать строительные работы уже непосредственно на земле», - сказал он сегодня на брифинге.

Пашинян подчеркнул, что на данный момент идет активный и глубокий рабочий процесс, в рамках которого профильные группы проводят инженерные исследования непосредственно на местах: «Процесс идет, начиная с того, что рабочие группы проводят осмотр на местах потенциальных путей сообщения, транспортных узлов и линий электропередач. Сейчас практически в еженедельном, если не в ежедневном режиме обсуждается тот или иной инженерный, конструкторский, проектный, финансовый или логистический вопрос».

Он особо отметил, что продвижение этого стратегического логистического коридора на данном этапе не имеет никаких препятствий на государственном уровне. «С политической и финансовой точек зрения никаких преград нет, однако могут возникнуть вопросы чисто технического и организационного характера», - добавил Пашинян.

Источник: news.am

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