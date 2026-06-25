В Азербайджане создается информационная система «Интеллектуальная таможня»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании информационной системы «Интеллектуальная таможня» (ИСИТ) и регулировании ряда связанных с этим вопросов.

Текст указа опубликован на официальном сайте президента АР.

Указом установлено, что функции собственника и оператора ИСИТ осуществляет Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Государственному таможенному комитету поручено принять необходимые меры для формирования, ведения, организации деятельности и развития ИСИТ; совместно с Министерством цифрового развития и транспорта обеспечить размещение, ведение и совершенствование ИСИТ в «Правительственном облаке» (G-cloud).