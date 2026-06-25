Замглавы МИД АР и спецпредставитель ЕС обсудили перспективы сотрудничества в ряде сфер

Текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в политической, экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной и других сферах обсуждены на встрече замминистра иностранных дел республики Эльнура Мамедова со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдаленой Гроно.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, Э.Мамедов проинформировал гостью о последних событиях в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном и мирной повестке дня. Была отмечена важность использования существующих возможностей для завершения мирного процесса, своевременного выполнения обязательств и укрепления взаимного доверия.

Стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества в рамках международных организаций, включая диалог и консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес для Азербайджана и ЕС.