Закир Гасанов поздравил Азербайджанскую армию с Днем Вооруженных сил

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии по случаю 26 июня – Дня Вооруженных сил.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Министр пожелал личному составу успехов в священной и почетной службе во имя укрепления оборонной мощи Азербайджанской Республики.

«В период Азербайджанской Демократической Республики – первой демократической республики на мусульманском Востоке – национальное военное строительство в нашей обретшей независимость стране, основываясь на принципе исторической преемственности, вступило в современный этап. Созданный 26 июня 1918 года Отдельный Азербайджанский корпус составил правовую основу армии Республики. Историческим Указом общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года день создания Отдельного Азербайджанского корпуса – 26 июня – ежегодно торжественно отмечается в нашей республике как День Вооруженных сил.

Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, успешно продолжая политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева и в сфере военного строительства, всегда считал вопросы обороны нашей страны приоритетными. Шаги, предпринимаемые в этом направлении, являются одной из основных составляющих реформ, осуществляемых в стране.

Благодаря руководству Победоносного Верховного главнокомандующего Азербайджанская армия одержала блестящую победу в Отечественной войне и успешно провела антитеррористическую операцию, в результате чего оккупированные территории были освобождены. Торжественный парад, посвященный пятой годовщине Дня Победы – 8 Ноября, состоявшийся в прошлом году в городе Баку, является результатом и демонстрацией всему миру усиления военной мощи нашей страны изо дня в день.

Историческое распоряжение Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры» является огромным вкладом в проведение широкомасштабных работ по восстановлению, реконструкции и благоустройству на освобожденных от оккупации территориях», – отметил он.

Закир Гасанов подчеркнул, что на освобожденных от оккупации территориях личный состав Азербайджанской армии, бдительно стоя на страже Родины, вносит свой достойный вклад в проведение широкомасштабных восстановительных и созидательных работ на высочайшем уровне и в Великое возвращение.

«Уверен, что вы, неуклонно следуя Конституции Азербайджанской Республики, Военной присяге и уставам, укрепите свою боевую и морально-психологическую подготовку, а также приложите еще больше усилий и проявите мастерство для достижения новых успехов в вашей службе.

Мы с глубоким уважением и почтением чтим память сынов Родины, павших шехидами за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Члены семей наших шехидов, наши воины, потерявшие здоровье, и ветераны войны всегда находятся в центре внимания нашего государства. Благодаря вниманию и заботе Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой предпринимаются важные шаги по улучшению их социально-бытовых условий, решению вопросов их обеспечения и проблем. Поздравляю с праздником родителей и членов семей наших шехидов, наших сослуживцев, потерявших здоровье во имя Родины, и дорогих ветеранов и передаю им свои самые добрые пожелания», – добавил министр обороны.