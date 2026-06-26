В День Вооруженных сил в Лачине состоялось шествие военнослужащих - ФОТО

26 июня в связи со 108-й годовщиной создания Вооруженных сил Азербайджанской Республики в городе Лачин прошло шествие военнослужащих.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, военное шествие началось с площади Флага, расположенной в центре города Лачин. Военнослужащие Азербайджанской армии в сопровождении военного оркестра маршировали по определенным маршрутам по центральным улицам города. Граждане с чувством радости и гордости наблюдали за шествием военнослужащих.