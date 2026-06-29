Президент Казахстана: Первый тюркологический съезд был важным историческим событием для всего тюркского мира

Азербайджан сегодня занимает особое место в тюркском мире. Первый тюркологический съезд был важным историческим событием для всего тюркского мира.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти мысли отражены в обращении Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева к участникам проходящей в Баку Недели тюркского мира, посвященной 100-летнему юбилею Первого тюркологического съезда.

В обращении говорится: «Съезд стал показателем непоколебимого единства братских стран. Идеи, выдвинутые на том съезде, и сегодня не потеряли своей актуальности».

Отметим, что текст обращения зачитал советник Президента Казахстана Малик Отарбаев.