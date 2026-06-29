Президент Кыргызстана: Наследие Первого тюркологического съезда сохраняет актуальность и сегодня

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что проведение Первого тюркологического съезда в Баку в 1926 году стало историческим поворотным моментом в формировании интеллектуального, культурного и политического единства тюркских народов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в прозвучавшем на церемонии открытия Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, обращении Президента Садыра Жапарова отмечается: «Первый тюркологический съезд, состоявшийся в Баку 100 лет назад под лозунгом «Единство в языке, мыслях, делах», стал важным историческим событием, определившим будущее тюркских народов и заложившим основу для интеллектуального возрождения тюркского мира. 100-летие съезда можно рассматривать как важный этап на многовековом пути интеллектуальной, культурной и политической интеграции тюркского мира».

В обращении также подчеркивается, что, несмотря на сложную политическую ситуацию, на съезде состоялись обширные дискуссии по вопросам тюркских языков, терминологии, орфографии, а также перехода от арабской письменности к латинице. Отмечается, что этот форум был не просто собранием ученых, а историческим шагом, предпринятым тюркскими народами, разлученным в силу различных политических и географических причин, на пути к взаимопониманию, солидарности и братству. В обращении указывается, что наследие Первого тюркологического съезда сохраняет актуальность и сегодня и играет важную роль в развитии научного, культурного, гуманитарного и стратегического сотрудничества между тюркскими народами.