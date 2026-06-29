Совершенствуется деятельность Полпредства Президента Азербайджана в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию деятельности своего Полномочного представительства (Полпредства) в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Текст указа опубликован на официальном сайте Президента АР.

Согласно документу, утверждается новая структура ведомства, а лимит численности его сотрудников устанавливается в количестве 55 штатных единиц.

Указ существенно расширяет и конкретизирует полномочия Полпредства, закрепляя за ним статус государственного органа 1-й категории, обеспечивающего деятельность главы государства на территории автономии.

В обновленное Положение внесены пункты, согласно которым ведомство наделяется правом давать согласие премьер-министру НАР на назначение и увольнение руководителей центральных органов исполнительной власти и госкомпаний автономии, а также согласовывать руководителей республиканских ведомств, действующих в Нахчыване.

Кроме того, Полпредство получило полномочия вносить предложения президенту страны по созыву внеочередных сессий или проведению закрытых заседаний Верховного Меджлиса НАР, а в установленных конституцией случаях - и по его роспуску.

Документ также детально регламентирует права самого Полномочного представителя, который теперь наделен полномочиями самостоятельно утверждать штатное расписание, распределять бюджетные средства, назначать сотрудников и присваивать им квалификационные разряды государственной службы.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок привести президентские акты в соответствие с изменениями, которые официально вступят в силу с 1 июля 2026 года.