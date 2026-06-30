С завтрашнего дня в Азербайджане запрещается продажа некоторых типов ламп

С 1 июля в Азербайджане вступает в силу запрет на продажу некоторых типов ламп накаливания для бытового освещения.

Как сообщает Oxu.Az, согласно требованиям закона "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", с 1 июля запрещаются импорт, производство и продажа электрических ламп накаливания мощностью от 25 Вт до 60 Вт, которые могут использоваться для освещения в цепях переменного тока. Исключение составляют лампы накаливания, предназначенные для применения в производственных процессах, а также в продукции, основное назначение которой не связано с освещением.

Напомним, что с 1 января в Азербайджане уже действует запрет на лампы накаливания мощностью 60 Вт и выше.