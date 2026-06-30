В Баку проходит международная конференция по вопросу решения проблемы без вести пропавших - ФОТО

Во дворце Гюлистан при сотрудничестве с Международной комиссией по пропавшим без вести (ICMP) проводится международная конференция на тему «Современные подходы к решению проблемы без вести пропавших и усиление сотрудничества».

Конференция организована Государственной комиссией Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, сообщает корреспондент Trend.

На мероприятии запланированы выступления заместителя начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, генерал-лейтенанта Шарафата Гасанова, секретаря Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, руководителя Рабочей группы Газанфара Ахмедова, заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнура Мамедова, генерального директора Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер, начальника Главного управления военно-медицинской службы Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Руфата Алиева, директора Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Адалята Гасанова, директора Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана Фархада Гулиева и депутата Милли Меджлиса Захида Оруджа.

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