 В Польше трагически погиб 23-летний грузинский азербайджанец | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Польше трагически погиб 23-летний грузинский азербайджанец

Фаига Мамедова10:50 - Сегодня
В Польше трагически погиб 23-летний грузинский азербайджанец

В Польше трагически погиб гражданин Грузии азербайджанского происхождения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ, погибшим является 23-летний Эльвар Сарыев, житель посёлка Казрети Болнисского района.

По имеющейся информации, Э. Сарыев отправился в Польшу с целью трудоустройства.

Трагедия произошла на одноимённом озере, расположенном недалеко от польского села Бжузе. Сообщается, что Эльвар Сарыев утонул во время купания в озере вместе со своими друзьями.

По факту случившегося проводится расследование.

Поделиться:
333

Актуально

Мнение

Цифровой суверенитет и архитектура будущего: как Баку формирует самую масштабную ...

Общество

Вниманию покупателей квартир и объектов в новостройках: Новое решение Верховного ...

Общество

Движение на двух участках дорог Баку будет частично ограничено - ФОТО

Политика

ММ принял в последнем чтении штрафы для защиты прав детей в соцсетях

Общество

Вниманию покупателей квартир и объектов в новостройках: Новое решение Верховного суда

Движение на двух участках дорог Баку будет частично ограничено - ФОТО

Шаг на сцену: воспитанники детских домов впервые стали участниками танцевального турнира - ФОТО - ВИДЕО

Эмин Амруллаев: В ряде IV–VI классов до 70% учеников не соответствуют минимальным стандартам

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

В Баку торговцев рынка «8-й километр» обязали освободить рабочие места

Стали известны подробности об утонувших в море в Мардакяне

В Азербайджане продлен особый карантинный режим 

Снижены цены на билеты на поезд Баку–Тбилиси - ФОТО

Последние новости

Цифровой суверенитет и архитектура будущего: как Баку формирует самую масштабную инновационную реформу региона

Сегодня, 13:20

Вниманию покупателей квартир и объектов в новостройках: Новое решение Верховного суда

Сегодня, 12:55

Движение на двух участках дорог Баку будет частично ограничено - ФОТО

Сегодня, 12:48

Шаг на сцену: воспитанники детских домов впервые стали участниками танцевального турнира - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:43

Бакинская инициативная группа поздравила сторонников независимости Канаки

Сегодня, 12:35

Эмин Амруллаев: В ряде IV–VI классов до 70% учеников не соответствуют минимальным стандартам

Сегодня, 12:32

В Баку трое пешеходов едва не погибли на пешеходном переходе - ВИДЕО

Сегодня, 12:28

Заместитель начальника CГБ: Азербайджан готов сотрудничать с Арменией в вопросе пропавших без вести лиц

Сегодня, 12:17

Cтанет возможным объединение имеющихся баз данных о пропавших без вести лицах на единой платформе

Сегодня, 12:15

ММ принял в последнем чтении штрафы для защиты прав детей в соцсетях

Сегодня, 12:12

Имуществом Филиппа Киркорова в Майами заинтересовался Минфин США – ФОТО 

Сегодня, 12:05

Завтра останки еще 6 идентифицированных пропавших без вести шехидов передадут их семьям

Сегодня, 11:54

Азербайджан укрепляет позиции в системе международного управления

Сегодня, 11:47

Эмин Амруллаев: В первую очередь необходимо заниматься со слабыми учениками

Сегодня, 11:43

Азербайджан передал другой стороне останки более тысячи армянских военнослужащих – замминистра

Сегодня, 11:41

Эмин Амруллаев: «Учитель, работающий 5-6 часов в неделю, не приносит пользы ни ученику, ни самому себе»

Сегодня, 11:36

Кризис западной демократии: почему принципы перестали быть универсальными

Сегодня, 11:28

«Мне плевать на критику». Тренер Нидерландов Куман резко отреагировал на вылет с ЧМ

Сегодня, 11:20

Откройте для себя самые популярные летние направления c AZAL: куда отправиться в этом году?

Сегодня, 11:15

В Азербайджане впервые запустят производство отечественной вакцины - ФОТО

Сегодня, 11:10
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02