В Польше трагически погиб 23-летний грузинский азербайджанец

В Польше трагически погиб гражданин Грузии азербайджанского происхождения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ, погибшим является 23-летний Эльвар Сарыев, житель посёлка Казрети Болнисского района.

По имеющейся информации, Э. Сарыев отправился в Польшу с целью трудоустройства.

Трагедия произошла на одноимённом озере, расположенном недалеко от польского села Бжузе. Сообщается, что Эльвар Сарыев утонул во время купания в озере вместе со своими друзьями.

По факту случившегося проводится расследование.