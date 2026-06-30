Откройте для себя самые популярные летние направления c AZAL: куда отправиться в этом году?

С приходом лета начинается сезон путешествий, ярких впечатлений и новых открытий.

Пассажиры всё чаще выбирают как популярные пляжные курорты, так и культурно-исторические направления для коротких поездок и полноценного отдыха. Курорты Средиземноморья и исторические города Европы традиционно входят в число наиболее востребованных направлений летнего сезона. При выборе путешествия важную роль играют удобное расписание рейсов, безвизовые направления, а также разнообразие туристических возможностей, которые предлагает то или иное направление.

Учитывая растущий спрос на путешествия в летний период, авиакампания Azerbaijan Airlines (AZAL) увеличивает частоту полётов по ряду направлений. Рсширение полетной программы позволяет пассажирам планировать поездки с максимальным комфортом и гибкостью.

Для любителей пляжного и курортного отдыха

Для многих лето ассоциируется с солнечными пляжами, теплым песком и беззаботным отдыхом. Планируя отпуск заранее, путешественники чаще всего отдают предпочтение морским курортам и прибрежным направлениям. Широкий выбор вариантов для разных бюджетов делает летний отдых еще более доступным.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана предлагает пассажирам широкий выбор направлений в летнем сезоне. В маршрутной сети авиакомпании особое место занимают рейсы к побережью Средиземного моря, региональные и безвизовые направления.

Помимо Антальи, Батуми, Трабзона и Измира, которые традиционно входят в число самых популярных летних направлений, значительным спросом пользуются Тиват — один из самых известных курортов Адриатического побережья, а также Шарм-эль-Шейх — признанный международный туристический центр. Одним из направлений летней программы Azerbaijan Airlines также является египетский город Эль-Аламейн. Этот курорт на побережье Средиземного моря будет обслуживаться еженедельными рейсами до 28 августа 2026 года, предлагая пассажирам дополнительные возможности для летнего отдыха.

Кроме того, возобновленные к летнему сезону 2026 года рейсы AZAL в Бодрум, Даламан и Адану (Мерсин) расширяют выбор маршрутов для пассажиров, предпочитающих семейный отдых, систему «всё включено» и пляжные курорты.

Количество рейсов по указанным направлениям в течение сезона будет следующим:

Бодрум и Даламан — 7 рейсов в неделю

Адана — 3 рейса в неделю

Анталья станет самым востребованным международным курортным направлением в маршрутной сети национального авиаперевозчика Азербайджана в летнем сезоне 2026 года: по маршруту Баку–Анталья–Баку будет выполняться до 21 рейса в неделю.

Направления для городского туризма

Наряду с пляжным отдыхом летом традиционно возрастает интерес к городскому туризму. Париж, Лондон, Барселона, Милан, Вена, Прага, Берлин, Стамбул, Москва и Санкт-Петербург привлекают путешественников своей историей, архитектурой, искусством и гастрономией.

Стамбул традиционно сохраняет статус одного из самых востребованных направлений Azerbaijan Airlines. В летнем сезоне 2026 года частота полётов по маршруту Баку–Стамбул–Баку составит 17 рейсов в неделю.

Эти города также пользуются особой популярностью среди самостоятельных путешественников, любителей коротких городских поездок и формата city break. Летние фестивали, насыщенная культурная программа и особая атмосфера делают европейские города одними из самых востребованных направлений сезона.

Природные маршруты, передающие дух лета

Последние тенденции в сфере путешествий показывают, что многие пассажиры все чаще выбирают направления, расположенные ближе к природе, отдавая предпочтение спокойствию, природным пейзажам и активному отдыху.

Маршрутная сеть AZAL в Центральной Азии, включающая Алматы, Актау, Астану, Бишкек и Самарканд, а также Тбилиси и Батуми, предлагает отличные возможности для экотуризма, пеших походов и активного отдыха на свежем воздухе. Кроме того, маршрут Баку–Тбилиси–Баку станет самым загруженным международным направлением авиакомпании в этом сезоне — с 42 рейсами в неделю.

Новые рейсы AZAL в казахстанский Шымкент также открывают дополнительные возможности для любителей активного отдыха. Полеты по данному направлению выполняются три раза в неделю начиная с 16 июня.

Краски Востока и экзотические маршруты

Для путешественников, стремящихся познакомиться с новыми культурами и получить уникальный опыт, Пекин, Дели, Мумбаи, Лахор и Исламабад входят в число самых привлекательных направлений этого лета.

Будь то отдых на морском побережье, прогулки по европейским столицам или знакомство с новыми странами и культурами — лето открывает безграничные возможности для путешествий. Благодаря широкой маршрутной сети и удобным вариантам перелетов национального авиаперевозчика Азербайджана предоставляет пассажирам возможность провести это лето, открывая для себя новые уголки мира.

Подробную информацию о расписании рейсов летнего сезона и приобретении билетов можно получить на официальном сайте авиакомпании и в мобильном приложении Azerbaijan Airlines.