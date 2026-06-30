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ММ принял в последнем чтении штрафы для защиты прав детей в соцсетях

First News Media12:12 - Сегодня
ММ принял в последнем чтении штрафы для защиты прав детей в соцсетях

Милли Меджлис принял в третьем чтении законопроект о внедрении крупных штрафов за нарушение требований к деятельности социальных сетей, на которые распространяются возрастные ограничения.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках, законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О защите детей от вредной информации" обсуждены на сегодняшнем внеочередном парламентском заседании.

Согласно законопроекту, штрафы будут применяться к провайдерам социальных сетей с возрастными ограничениями за непредоставление, несвоевременное предоставление, а также предоставление неполной или искаженной информации уполномоченному государственному органу.

В таких случаях должностным лицам грозит штраф в размере от 6 тыс. до 7 тыс. манатов, а юридическим лицам - от 15 тыс. до 20 тыс. манатов.

Кроме того, законопроект предусматривает введение административной ответственности за неисполнение запросов уполномоченного органа. За непредставление ответа в течение пяти рабочих дней либо предоставление неполной или недостоверной информации должностным лицам будет грозить штраф в размере от 7 тыс. до 8 тыс. манатов, юридическим лицам - от 25 тыс. до 30 тыс. манатов.

Законопроект также предусматривает ответственность за нарушение требований по обеспечению безопасного использования социальных сетей несовершеннолетними.

Речь идет, в частности, о неприменении механизмов проверки возраста пользователей при создании цифровых аккаунтов, отсутствии необходимых технических и защитных мер в отношении пользователей в возрасте от 16 до 18 лет, непринятии мер по предотвращению распространения вредоносного контента, угрожающего жизни, здоровью, чести, достоинству и другим правам несовершеннолетних.

Платформы также могут быть привлечены к ответственности за хранение и использование персональных данных пользователей в целях, не связанных с проверкой возраста, включая коммерческие цели и таргетированную рекламу, а также за отказ удалять контент и персональные данные, размещенные пользователем до достижения совершеннолетия, по обращению самого пользователя, его законного представителя или уполномоченного органа.

За подобные нарушения должностным лицам грозит штраф от 8 тыс. до 9 тыс. манатов, а юридическим лицам - от 35 тыс. до 40 тыс. манатов.

В случае повторного нарушения в течение года штрафы составят от 9 тыс. до 10 тыс. манатов для должностных лиц и от 45 тыс. до 50 тыс. манатов для юридических лиц.

Закон вступит в силу через 12 месяцев после официальной публикации.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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