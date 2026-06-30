Эмин Амруллаев: В ряде IV–VI классов до 70% учеников не соответствуют минимальным стандартам

По результатам мониторинга в IV–VI классах, в некоторых классах от 50% до 70% учащихся не соответствуют минимальным стандартам.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе своего выступления на мероприятии «Сертификация: компетентный учитель - качественное образование».

Он отметил, что количество таких классов составляет не менее ста:

«Проблема кроется не в отдельных случаях, а проистекает из системной ситуации. Если в сотнях классов наблюдается аналогичная картина и тысячи учеников не могут овладеть ожидаемыми знаниями и навыками, причины этого необходимо серьезно расследовать. Это вопрос, над которым стоит задуматься не только учителю, но и школе, и системе образования в целом. Цель заключается не в том, чтобы кого-то выделять или винить. Цель - обеспечить каждому родителю и ученику доступ к качественному образованию».