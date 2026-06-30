Бакинская инициативная группа поздравила сторонников независимости Канаки-Новой Каледонии с результатами провинциальных выборов, состоявшихся 28 июня.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, поздравления были включены в заявление Бакинской инициативной группы в поддержку сил сторонников независимости Канаки-Новой Каледонии.

В заявлении говорится, что официальные результаты четко отражают политические реалии: политические силы сторонников независимости одержали важную победу над консервативными и лоялистскими силами архипелага как в стратегическом, так и в демократическом плане.

Эти выборы прошли в очень сложной политической обстановке, на фоне последствий напряженности, возникшей в 2024 году, дискуссий о будущем административном статусе территории, пропаганды, проводимой французским государством, давления со стороны местных правых колониальных сил и односторонних решений Франции, направленных на искусственное увеличение числа избирателей.

Несмотря на попытки отменить замороженный статус электората и изолировать голоса коренных жителей, единство сил сторонников независимости подтвердило их политическое превосходство над силами колонизаторов: 26 мандатов, полученных за полный суверенитет. Этот новый баланс политических сил еще больше укрепляет роль и влияние борцов за свободу и самоопределение патриотических сил в формировании будущей модели управления страной.

«Бакинская инициативная группа высоко ценит героическое сопротивление канаков. Новая политическая ситуация, сложившаяся на конгрессе Канаков-Новой Каледонии, показывает, что ни давление, ни поддержка со стороны Парижа интересов потомков колонистов-переселенцев не способны подавить стремление к свободе народа, который продолжает отстаивать свои права.

Политическое поражение подручных Франции – важный урок для колониального правительства, в том числе и для других территорий, находящихся под французским колониальным гнетом: право на самоопределение – неотъемлемое право, и историческая легитимность всегда преобладает над фактической ситуацией, созданной в результате колониализма. Это не внутренний вопрос, который Франция может решить в одностороннем порядке в соответствии со своими политическими интересами, а вопрос деколонизации в рамках международного права.

Бакинская инициативная группа подтверждает свою солидарность с силами сторонников независимости Канаки-Новой Каледонии, а также со всеми, кто ведет мирную борьбу за признание права на самоопределение и завершение процесса деколонизации», - подчеркивается в заявлении.