 В Гёйчае из упавшего в канал автомобиля извлечено тело водителя - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

В Гёйчае из упавшего в канал автомобиля извлечено тело водителя - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова17:16 - Сегодня
В Гёйчае из упавшего в канал автомобиля извлечено тело водителя - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Гёйчае автомобиль опрокинулся в водоканал, обнаружено тело 84-летнего мужчины.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, водолазная группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС обнаружила в воде тело Османова Агалара Шамиль оглу (1942 года рождения). Тело было извлечено и передано по назначению.

16:53

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в селе Кюрдамиш Гёйчайского района автомобиль с человеком внутри упал в водоканал.

Как сообщили в министерстве, в связи с полученной информацией к поискам незамедлительно была привлечена водолазная группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС, передает 1news.az.

В настоящее время в районе падения автомобиля в канал продолжаются поиски гражданина.

Будет предоставлена дополнительная информация.

16:40

В Гёйчае произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, сегодня около 10:00 в Гёйчайском районе столкнулись автомобили марок «ВАЗ-2106» и KIA. После столкновения один из автомобилей вылетел в водоканал.

В настоящее время принимаются меры по извлечению транспортного средства из канала.

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