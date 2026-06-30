В Азербайджане снимают фильм о выдающемся архитекторе Аджеми Нахчывани - ФОТО

В рамках проекта «Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət» (Путешествие по культурному наследию Азербайджана), реализуемого Киноагентством при министерстве культуры Азербайджанской Республики, начались съемки очередного фильма.

Художественно-документальный фильм «Daşlara həkk olunan tale: Əcəmi Naxçıvani» (Судьба, высеченная в камне: Аджеми Нахчывани), создаваемый киностудией «Şahdağ Film» по государственному заказу, посвящен 900-летию выдающегося архитектора, сообщает 1news.az со ссылкой на ARKA.

Картина снимается в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики о праздновании 900-летнего юбилея Аджеми Нахчывани.

Съемки проходят при поддержке киностудии «Azərbaycanfilm» имени Джафара Джаббарлы в Шуше, Гяндже, Гарадагском районе Баку, а также на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер».

Завершить производство и сдать фильм планируется до октября текущего года.

Ниже представлены первые кадры со съемочной площадки «Daşlara həkk olunan tale: Əcəmi Naxçıvani».

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