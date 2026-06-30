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Общество

Объявлены результаты экзамена по азербайджанскому языку

Фаига Мамедова17:20 - Сегодня
Объявлены результаты экзамена по азербайджанскому языку

Объявлены результаты тестового экзамена по предмету «Азербайджанский язык (как государственный)», прошедшего 21 июня.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что результаты экзамена размещены на официальном сайте ведомства. Школьники, используя свой 8-значный ученический код и номер документа, удостоверяющего личность (или FIN-код), а абитуриенты - имя пользователя и пароль от своего «личного кабинета», могут ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением лицевой и оборотной сторон бланка ответов, а также с критериями оценивания по каждому заданию открытого типа.

Абитуриенты (учащиеся) также могут узнать информацию о результатах экзамена, отправив со своего мобильного телефона (операторов Azercell, Bakcell, Nar) код, указанный в пропускном листе, на номер 7727.

Из 1416 человек, явки которых ожидали на экзамене, 92 человека не явились.

Абитуриенты текущего и прошлых лет, подавшие документы для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения, могли набрать на экзамене максимум 30 баллов. Для получения оценки «зачтено» (məqbul) набранный абитуриентом балл должен составлять не менее 15.

Для школьников же максимальный балл, который они могли набрать на экзамене, составляет 100 баллов. Результат данного экзамена будет внесен в итоговый аттестат учащегося.

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, при ГЭЦ будет действовать Апелляционная комиссия. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут пройти регистрацию с 10:00 1 июля до 17:00 3 июля, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ. Лица, не прошедшие регистрацию в указанный период, в дальнейшем не смогут обратиться в Апелляционную комиссию. В электронном заявлении необходимо выбрать номер задания, по которому подается обращение, написать суть жалобы и указать, какому именно пункту критериев оценивания она соответствует.

Отметим, что 21 июня Государственный экзаменационный центр провел тестовый экзамен по предмету «Азербайджанский язык (как государственный)» для выпускников текущего года, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в экзамене по азербайджанскому языку, прошедшем 3 мая в рамках выпускных экзаменов на базе общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования. Экзамен проводился также для абитуриентов текущего и прошлых лет, которые подали документы для поступления в высшие или средние специальные учебные заведения, но не участвовали в экзамене 3 мая либо приняли в нем участие, но получили оценку «незачтено» (qeyri-məqbul).

 

 

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